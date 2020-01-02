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Подробности: напавшего на Верхнедвинское РУВД за несколько дней до этого исключили из университета

03.01.2020 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной стала «академическая неуспеваемость».



18-летний Г. учился в Полоцком университете по специальности «информационные технологии», передает svaboda.org

В университете сообщили, что Г. не ходил на занятия и «потерял связь с университетом». С ним неоднократно беседовали, проводили воспитательную работу, но это не дало результатов. Сам Г. объяснял свое нежелание посещать занятия тем, что «ошибся с выбором специальности».

Г. отчислили 27 декабря 2019 года. На момент нападения, 1 января он уже не являлся студентом.

Следователи выяснили, что нападающий в ночь на 1 января сначала «действовал из хулиганских побуждений и грубо нарушал общественный порядок» близ Верхнедвинского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел. Дежурный сообщил об этом в милицию.

Во время задержания парень «сопротивлялся и нанес ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, которые прибыли на вызов». Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.


На территории отделения следователи нашли две единицы стеклянной тары с жидкостью, пахнущей, как горюче-смазочные материалы, - их туда бросил нападающий. Ранее в соцсетях сообщалось, что парень якобы бросил в здание «коктейль Молотова», но о пожаре в отделении не сообщалось.
 
 
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