|
В Гродно клиент сломал челюсть таксисту за озвученный «новогодний тариф»
Источник материала: Партизан
Гродненский таксист решил подзаработать на новогодних выходных, сменив праздничный стол на руль автомобиля. Но не совсем получилось. По информации
Таксист сразу озвучил парню, что установлен двойной коэффициент на новогодние выходные, что явно не понравилось пассажиру. В салоне началась потасовка, в которой таксист получил удар в лицо.
Несостоявшегося клиента, попытавшегося убежать, поймали коллеги пострадавшего, когда увидели окровавленного водителя, выходящего из такси. Дебошира тут же передали сотрудникам ОМОНа, проезжавшим в этот момент мимо.
Последствия драки таковы — у таксиста сломана челюсть в двух местах и выбиты 3 зуба. Денис был прооперирован утром 2 января в УЗ «Гродненской областной клинической больнице».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский таксист решил подзаработать на новогодних выходных, сменив праздничный стол на руль автомобиля. Но не совсем получилось. По информации newgrodno.by, около...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)