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В Гродно клиент сломал челюсть таксисту за озвученный «новогодний тариф»

03.01.2020 13:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский таксист решил подзаработать на новогодних выходных, сменив праздничный стол на руль автомобиля. Но не совсем получилось. По информации newgrodno.by, около 02.00 2 января у ночного клуба «Колизей» к Денису в машину подсел клиент, который вернулся домой из России на новогодние праздники.

Таксист сразу озвучил парню, что установлен двойной коэффициент на новогодние выходные, что явно не понравилось пассажиру. В салоне началась потасовка, в которой таксист получил удар в лицо.

Несостоявшегося клиента, попытавшегося убежать, поймали коллеги пострадавшего, когда увидели окровавленного водителя, выходящего из такси. Дебошира тут же передали сотрудникам ОМОНа, проезжавшим в этот момент мимо.

Последствия драки таковы — у таксиста сломана челюсть в двух местах и выбиты 3 зуба. Денис был прооперирован утром 2 января в УЗ «Гродненской областной клинической больнице».
 
 
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Гродненский таксист решил подзаработать на новогодних выходных, сменив праздничный стол на руль автомобиля. Но не совсем получилось. По информации newgrodno.by, около...
 
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