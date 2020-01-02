В Гродно клиент сломал челюсть таксисту за озвученный «новогодний тариф»

Таксист сразу озвучил парню, что установлен двойной коэффициент на новогодние выходные, что явно не понравилось пассажиру. В салоне началась потасовка, в которой таксист получил удар в лицо.





Несостоявшегося клиента, попытавшегося убежать, поймали коллеги пострадавшего, когда увидели окровавленного водителя, выходящего из такси. Дебошира тут же передали сотрудникам ОМОНа, проезжавшим в этот момент мимо.





Последствия драки таковы — у таксиста сломана челюсть в двух местах и выбиты 3 зуба. Денис был прооперирован утром 2 января в УЗ «Гродненской областной клинической больнице».