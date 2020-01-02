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В Минске такси принимает отработанные батарейки и меняет их на километры. Как это работает

03.01.2020 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске такси «Пятница» принимает батарейки и меняет их на километры. Объясняем, как работает акция и какое расстояние можно оплатить батарейками.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Акция работает с 3 января, продлится до 3 февраля, услуга распространяется только на такси «Пятница».

Чтобы принять участие, нужно заказать такси через мобильное предложение. В разделе «Опции поездки» нужно выбрать пункт «За батарейку!». Обменять батарейки на километры можно в салоне автомобиля: 1 батарейка = 1 бесплатный километр. За одну поездку можно обменять только одну батарейку.

Проект «Такси на батарейках» инициировало экологическое движение «Цель 99», Организаторы проекта — Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» и служба такси «Пятница» при поддержке переработчика электронных отходов и отработанных батареек предприятия «БелВТИ».

Чем вредны батарейки, если выбрасывать их вместе с другим мусором?

Организаторы проекта объясняют, что батарейки относятся к наиболее опасным бытовым отходам и содержат в себе цинк, марганец, никель, кадмий, свинец, ртуть и другие токсичные вещества. Попадая в организм животных и человека, они вызывают тяжелые заболевания почек, печени, поражают мозг и нервную систему. На свалке токсичные вещества из батареек могут попасть в почву, воду и воздух, а затем осесть во внутренних органах человека. Поэтому батарейки стоит выбрасывать в специальные контейнеры. Они размещены в магазинах, офисах, учреждениях образования, салонах связи, на автозаправках и в других общественных местах.

За 2018 год в республике собрали около 190 тонн использованных батареек, а еще три года назад годовой объем сбора не превышал 40 тонн. Но значительная часть выходящих из строя батареек все еще поступает на полигоны бытовых отходов вместе с прочим мусором.

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Теги: Минск
 
 
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