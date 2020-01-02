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В новогоднюю ночь более 20 человек получили травмы из-за пиротехники

03.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В новогоднюю ночь более 20 человек получили травмы из-за пиротехники

В новогоднюю ночь более 20 человек получили травмы из-за пиротехники, в Бресте были два факта повреждения окон.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

«МВД в пределах компетенции был реализован комплекс мер по обеспечению общественной безопасности. В новогоднюю ночь личный состав нес службу в усиленном варианте, — сказал Дмитрий Курьян. — Для охраны общественного порядка задействовалось необходимое количество сотрудников во всех без исключения местах проведения массовых мероприятий. В общей сложности их количество было более 1,7 тыс.». Посетили места массовых гуляний свыше 306 тыс. человек.

В целом новогодняя ночь прошла достаточно спокойно. «В местах проведения массовых гуляний каких-либо ЧП и преступлений зафиксировано не было. В новогоднюю ночь и первого числа имели место обращения по фактам травмирования пиротехническими изделиями. Но подчеркну, что травмы эти получали граждане вне мест проведения массовых мероприятий. В общей сложности за 31 декабря и 1 января был 21 такой факт», — проинформировал представитель МВД.

Дмитрий Курьян отметил, что в отличие от предыдущих лет тяжелых травм не зафиксировано. «В Бресте были отмечены два повреждения оконных рам и имущества в квартирах граждан в результате использования пиротехники», — добавил он.

По данным Минздрава, с 25 декабря по 2 января включительно в системе здравоохранения зафиксированы 46 человек, которые пострадали от пиротехники. Госпитализированы 22 человека, из них 18 взрослых и четверо детей.

https://www.belta.by

 
Теги: Брест
 
 
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В новогоднюю ночь более 20 человек получили травмы из-за пиротехники, в Бресте были два факта повреждения окон. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил...
 
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