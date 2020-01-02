18-летний беларус написал манифест и напал на милиционеров. Теперь его могут казнить

Источник материала: KYKY

Мы писали , что 1 января 2020-го в Витебской области задержали 18-летнего студента: он напал на милиционера с ножом. Блогер Nexta говорил, что парень бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения охраны МВД (там же его и арестовали). В деле появились новые подробности: Следственный комитет завел уголовное дело.

Максимально кратко о том, что известно о нападавшем — и для чего он так поступил

Накануне нападения, 31 декабря 2019-го, студент выложил на своем канале на YouTube ролик, в котором представился Глебом Тихончуком и сказал: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». В видео парень дал ссылку на свой Telegram-канал, где опубликовал объемный манифест с объяснением своих мотивов.

Мы намеренно не размещаем ссылки на соцсети Глеба из-за радикальности его взглядов. Но можем пересказать суть манифеста. В нем парень рассказал, что решился на нападение, исходя из собственного мировоззрения. Хотя и не нашел «целевую аудиторию», которая бы разделила его взгляды. Со слов студента, причины его поступка связаны с тем, как, по его мнению, нужно строить благополучное общество. Глеб раскритиковал Европу и ее подход к демократии, который «переоценивает обывателя, ведущегося на дешевый популизм, и обесценивает интеллектуала». И описал идею создания привилегированной касты людей (в нее могут попасть не все), которая грамотно управляла бы государством.

Манифест заканчивается фразами: «Когда-то я пообещал себе, что буду публично действовать в одиночку, если не смогу найти единомышленников до определенного времени. Единомышленников я так и не нашел. И вот мое время пришло».

Следственный комитет официально прокомментировал ситуацию. Что там говорят

По данным СК, утром 1 января 2020 года 18-летний парень «грубо нарушал общественный порядок» вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник сразу же передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания студент сопротивлялся и ранил ножом двух милиционеров, прибывшим на вызов.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Там обнаружили две стеклянные емкости с жидкостью, с запахом горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения. Эти емкости направлены на исследование. В отношении задержанного назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование продолжается. Тем временем на парня завели уголовное дело о «покушении на убийство сотрудников органов внутренних дел». Санкции этой статьи предусматривают срок колонии от десяти до 25 лет, пожизненное заключение или смертную казнь.

Как о парне отзываются те, кто с ним знаком лично

«Свобода» связалась с классным руководителем и одноклассниками парня. Педагог Елена Евгеньевна описала своего бывшего ученика так: «Я искренне сожалею, что его никто не остановил. Он из нормальной семьи. Мать работает. К сожалению, родители развелись, но сейчас таких семей много, и это не повод говорить, что ему чего-то не хватало».

По словам педагога, у парня не было друзей — он поменял несколько школ до выпускного класса, с новыми одноклассниками общий язык не нашел. Был «волком-одиночкой». Но учителя им гордились, потому что приносил медали с олимпиад по истории.

Тем не менее, Елена Евгеньевна настаивает, что с парнем было сложно работать: «Непокладистый, неадаптированный к жизни в обществе. Очень интеллектуально развит, прямой, совсем не умеет лукавить. У меня такое чувство, что он не этого времени ребенок. Если бы он жил в XVII веке, бился бы на дуэлях, может, в более демократическом обществе себя как-то проявлял».

В беседе со «Свободой» закомые отозвались о парне как об агрессивном человеке: «Очень закрытый! Поэтому мы не общались, и я его не знал. Но в школе он часто угрожал нам. Мы считали, что это все шутка», — заявил бывший одноклассник нападавшего.