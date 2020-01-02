Источник материала: Виртуальный Брест

По информации Минздрава, в новогодние выходные травмы от пиротехнических изделий получили 46 человек. Столько пострадавших зарегистрировано в системе здравоохранения с 25 декабря по 2 января.

Бресте петардами люди повредили в квартирах окна. Всего в Беларуси пострадали 46 человек" alt="В Бресте петардами люди повредили в квартирах окна. Всего в Беларуси пострадали 46 человек" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/01/1578052570812188.jpg" style="width: 750px; height: 394px;">



Как уточнил Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения, из 46 пострадавших 22 были госпитализированы. Это 18 взрослых и четыре ребенка.

— Тяжелых травм не было, даже средней степени были единичны, — отметил специалист. — Среди травм — повреждения кистей рук, контузия глаза и другие.

В МВД сообщили, что новогодняя ночь прошла достаточно спокойно. В местах массовых гуляний обошлось без ЧП.

— В новогоднюю ночь, а позже и 1 января, были обращения о фактах травмирования пиротехническими изделиями. За данный период их было 21, — отметил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД. — Отмечу, что эти травмы граждане получали не в местах массовых мероприятий, а где-то по месту жительства.

Большинство из них (семь) пришлось на Гомельскую область.

Кроме того, отметили в МВД, в Бресте в двух случаях петардами люди повредили в квартирах окна и другое имущество.