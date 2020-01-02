|
Повысили до 100 км/ч. На двух республиканских трассах разрешили ездить быстрее
Источник материала: Tut.by
На двух трассах в Минской области водителям разрешили ездить на 30−40 км/ч быстрее. Камеры, фиксирующие превышения скорости, в этих местах перенастроили еще в конце декабря прошлого года, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».
Теперь на участках трасс Р-58 и Р-28 можно ездить со скоростью 100 км/ч. Раньше на здесь действовало ограничение для легковушек — 70 км/ч, для грузовиков — 60 км/ч.
На этих участках дорог транспорт едет по двум полосам в каждом направлении, на разделительной полосе установлено металлическое ограждение.
Стоит сказать, что на обоих участках дорогах, где повысили скорость, есть опасные места концентрации ДТП. На молодечненской трассе их два: сразу за Ждановичами (12,2 км) и возле Ратомки (на 15 км). Например, в первой точке в 2018 году из-за попутно столкнувшихся авто был ранен один человек. В 2017-м на том же месте произошло еще два ДТП, в которых два человека получили травмы. Второй участок является прогрессирующим по концентрации аварий.
На Р-58 место концентрации ДТП одно — на 19 км дороги. В 2018 году здесь сбили велосипедиста, который из-за наезда получил травмы, всего же за год там произошло 4 аварии, в которых было ранено 6 человек. Это место концентрации ДТП стабильное.
Отметим, что все аварии, которые зафиксировали на участках дорог, где недавно повысили допустимую скорость, происходили в летнее время в хорошую погоду.
Напомним, в конце декабря прошлого года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В самом конце декабря на двух республиканских дорогах Минской области водителям разрешили ездить на 30−40 км/ч быстрее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)