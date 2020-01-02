ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Недалеко от границы Беларуси зафиксирована вспышка птичьего гриппа

03.01.2020 13:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Польши. В Польше, в 40 километрах от границы с Беларусью, зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недалеко от границы Беларуси зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Опасное заболевание поразило сразу три крупные фермы. Порядка 25 тысяч птиц погибли. В районе введен карантин. Специалисты проводят работу по противодействию вирусу в радиусе 3 и 10 километров от очага инфекции. На убой могут пойти около 70 тысяч птиц.

Доступ к пострадавшим хозяйствам заблокирован. По предварительной информации, этот подтип высокопатогенного птичьего гриппа может передаваться и человеку. Прокуратура начала расследование по факту ЧП.

Недалеко от границы Беларуси зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Польши. В Польше, в 40 километрах от границы с Беларусью, зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасное...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Транснефти» объяснили отсутствие поставок нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика