Шесть простых советов, которые помогут снизить давление

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Если у вас повышенное давление, вы можете существенно снизить его без таблеток, изменив свой образ жизни. Harvard Health Publishing рассказывает, что нужно делать.



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В соответствии с рекомендациями Американской ассоциации кардиологов и Американского колледжа кардиологов определение высокого кровяного давления было изменено: с 140/90 — до 130/80 мм. рт. ст. Это означает, что возросло количество людей, которые входят в группу гипертоников 1-й стадии. «Очевидно, что ничего не произошло в теле или со здоровьем человека после пересмотра норм, — поясняет доктор и доцент медицины в Гарвардской медицинской школе Наоми Фишер. — Однако изменения должны были побудить людей серьезнее относиться к своему давлению».

Почему нужно бороться с гипертонией?

Если ваше давление в диапазоне 130/80 мм рт. ст., то его снижение поможет защитить вас от сердечного приступа, заболеваний почек, глаз и так далее. Задача в том, чтобы принять меры по снижению давления через адаптацию образа жизни. «Доказано, что такие изменения могут помочь с давлением не меньше, чем таблетки, а иногда даже больше», — говорит доктор Фишер.

Работайте над своим весом

По словам доктора Фишера, наиболее эффективным средством борьбы с гипертонией является снижение веса. Не нужно сбрасывать слишком много, чтобы поправить положение дел. Даже потеря пяти килограммов может повлиять на снижение давления.

Изучайте этикетки

Чрезмерное количество соли также влияет на повышение давления. Дневное потребление этого продукта людьми с гипертонией должно быть не выше 1500 мг — всего ¾ чайной ложки. Избегайте продуктов с высоким содержанием соли, внимательно читая этикетки. «Если вы не готовите всю еду сами, то очень сложно снизить потребление соли без чтения этикеток», — говорит доктор Фишер. Остерегайтесь того, что Американская кардиологическая ассоциация называет «соленой шестеркой» — обычной едой, где может скрываться много соли. Это хлеб, колбасы, пицца, консервированный суп, сэндвичи и буррито.



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Двигайтесь

Необязательно усердно заниматься , чтобы поправить здоровье. Стремитесь к получасовым нагрузкам пять дней в неделю. «Удостоверьтесь, что занимаетесь тем, что вам нравится, иначе это не поможет, — говорит доктор Фишер. — Для одних это будут танцы, для других — езда на велосипеде или быстрые прогулки с другом». Такие повседневные занятия, как работа на участке, тоже считаются.

Добавьте силовые нагрузки

«С возрастом мы постепенно теряем мышечную массу. Добавьте в свой тренировочный план силовые тренировки , чтобы сбросить вес и оставаться в форме», — поясняет Фишер.

Не злоупотребляйте алкоголем

Частое употребление алкоголя в больших количествах влияет на давление, поэтому в вопросах выпивки следует соблюдать умеренность.

Боритесь со стрессом

Гормоны стресса сужают кровеносные сосуды и могут приводить к периодическим скачкам давления. Кроме того, стресс может влиять на то, что мы переедаем, плохо спим или злоупотребляем алкоголем — все это нездоровые привычки, которые подвергают риску сердечно-сосудистую систему.