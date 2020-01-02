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Шесть простых советов, которые помогут снизить давление
Источник материала: Tut.by
Если у вас повышенное давление, вы можете существенно снизить его без таблеток, изменив свой образ жизни.
В соответствии с рекомендациями Американской ассоциации кардиологов и Американского колледжа кардиологов определение высокого кровяного давления было изменено: с 140/90 — до 130/80 мм. рт. ст. Это означает, что возросло количество людей, которые входят в группу гипертоников 1-й стадии. «Очевидно, что ничего не произошло в теле или со здоровьем человека после пересмотра норм, — поясняет доктор и доцент медицины в Гарвардской медицинской школе Наоми Фишер. — Однако изменения должны были побудить людей серьезнее относиться к своему давлению».
Почему нужно бороться с гипертонией?
Если ваше давление в диапазоне 130/80 мм рт. ст., то его снижение поможет защитить вас от сердечного приступа, заболеваний почек, глаз и так далее. Задача в том, чтобы принять меры по снижению давления через адаптацию образа жизни. «Доказано, что такие изменения могут помочь с давлением не меньше, чем таблетки, а иногда даже больше», — говорит доктор Фишер.
Работайте над своим весом
По словам доктора Фишера, наиболее эффективным средством борьбы с гипертонией является
Изучайте этикетки
Чрезмерное количество соли также влияет на повышение давления. Дневное потребление этого продукта людьми с гипертонией должно быть не выше 1500 мг — всего ¾ чайной ложки. Избегайте продуктов с высоким содержанием соли, внимательно читая этикетки. «Если вы не готовите всю еду сами, то очень сложно снизить потребление соли без чтения этикеток», — говорит доктор Фишер. Остерегайтесь того, что Американская кардиологическая ассоциация называет «соленой шестеркой» — обычной едой, где может скрываться много соли. Это хлеб, колбасы, пицца, консервированный суп, сэндвичи и буррито.
Двигайтесь
Необязательно усердно
Добавьте силовые нагрузки
«С возрастом мы постепенно теряем мышечную массу. Добавьте в свой тренировочный план
Не злоупотребляйте алкоголем
Частое употребление алкоголя в больших количествах влияет на давление, поэтому в вопросах выпивки следует соблюдать умеренность.
Боритесь со стрессом
Гормоны стресса сужают кровеносные сосуды и могут приводить к периодическим скачкам давления. Кроме того, стресс может влиять на то, что мы переедаем, плохо спим или злоупотребляем алкоголем — все это нездоровые привычки, которые подвергают риску сердечно-сосудистую систему.
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Если у вас повышенное артериальное давление, вы можете изменить свой образ жизни и существенно повлиять на его снижение без таблеток.
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