Госпогранкомитет: очереди на границе создают россияне









На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.





К 14 часам 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 330 легковых авто, на польском – до 480. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.





Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.