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Госпогранкомитет: очереди на границе создают россияне

03.01.2020 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Странный всплеск пассажиропотока через белорусскую границу со странами ЕС связан с рождественскими каникулами в России.



На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. 

К 14 часам 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 330 легковых авто, на польском – до 480. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.
 
 
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Странный всплеск пассажиропотока через белорусскую границу со странами ЕС связан с рождественскими каникулами в России.
 
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