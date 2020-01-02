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В Минске Honda сбила пешехода, который переходил дорогу вне перехода

03.01.2020 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 3 января, около 13.30. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda ехал по улице Сурганова со стороны улицы Платонова в направлении проспекта Независимости и сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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