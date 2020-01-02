В Минске Honda сбила пешехода, который переходил дорогу вне перехода

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 3 января, около 13.30. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda ехал по улице Сурганова со стороны улицы Платонова в направлении проспекта Независимости и сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.