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Минское кафе будет брать на работу только пострадавших от насилия женщин

03.01.2020 15:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В скором времени в Минске откроется кафе-клуб «Норм» — это заведение, где будут работать только женщины, ставшие жертвами насилия и получившие помощь в «Убежище» [своеобразный дом, созданный организацией «Радислава»; сюда каждая беларуска в любое время дня и ночи может приехать с детьми и бесплатно получить помощь — прим. KYKY] или другом проекте. «Норм» запустится в районе Академии наук, рассказала CityDog.by Ольга Гоа.

В чём состоит сверхцель кафе-клуба «Норм»

Поиск помещения для кафе-клуба длился около года. Как говорят авторы, идея «Норм» заключается в том, чтобы создать инклюзивное и безопасное пространство, которое решит (или хотя бы постарается) несколько проблем. Опыт активисток подсказывает, что женщины, пострадавшие от насилия, часто не могут уйти от абьюзера из-за недостатка финансов. А устроиться на работу с травмами и инвалидностью — мягко говоря, непросто. Как правило, таким беларускам отказывают помочь с поиском работы и дополнительным образованием. Кафе-клуб «Норм» намерен все исправить.

Новое заведение будет давать рабочие места и обучать сотрудников. Это даст ощутимую прибыль, часть которой пойдет в том числе на поддержку «Убежища». Кроме того, в Минске до сих пор нет полностью инклюзивного досугового места, куда смог бы прийти человек с любым состоянием здоровья, включая инвалидность. Обещают, что «Норм» станет именно такой территорией. К слову, для посетителей кафе-клуб будет выглядеть как обычное кафе с едой, напитками, вегетарианским буфетом и культурной программой. 

На какой стадии проект находится прямо сейчас

«Мы стали арендаторами отличного помещения [на улице Сурганова], в котором скоро (очень скоро!) откроется кафе-клуб «Норм». Нам предстоит огромный ремонт. Нам важна будет ваша помощь и поддержка. Совсем скоро уже 12 человек, девушек и женщин, переживших насилие, отправятся на курсы, чтобы трудоустроиться в нашем пространстве, а архитектор-дизайнер и технолог кухонного оборудования уже вовсю работают над проектами будущего кафе», — пишут активистки в Facebook.

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Теги: Минск
 
 
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В скором времени в Минске откроется кафе-клуб «Норм» — это заведение, где будут работать только женщины, ставшие жертвами насилия и получившие помощь в «Убежище»...
 
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