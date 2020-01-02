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Минское кафе будет брать на работу только пострадавших от насилия женщин
Источник материала: KYKY>
В скором времени в Минске откроется кафе-клуб «Норм» — это заведение, где будут работать только женщины, ставшие жертвами насилия и получившие помощь в «Убежище» [своеобразный дом, созданный организацией «Радислава»; сюда каждая беларуска в любое время дня и ночи может приехать с детьми и бесплатно получить помощь — прим. KYKY] или другом проекте. «Норм» запустится в районе Академии наук,
В чём состоит сверхцель кафе-клуба «Норм»
Поиск помещения для кафе-клуба длился около года. Как
Новое заведение будет давать рабочие места и обучать сотрудников. Это даст ощутимую прибыль, часть которой пойдет в том числе на поддержку «Убежища». Кроме того, в Минске до сих пор нет полностью инклюзивного досугового места, куда смог бы прийти человек с любым состоянием здоровья, включая инвалидность. Обещают, что «Норм» станет именно такой территорией. К слову, для посетителей кафе-клуб будет выглядеть как обычное кафе с едой, напитками, вегетарианским буфетом и культурной программой.
На какой стадии проект находится прямо сейчас
«Мы стали арендаторами отличного помещения [на улице Сурганова], в котором скоро (очень скоро!) откроется кафе-клуб «Норм». Нам предстоит огромный ремонт. Нам важна будет ваша помощь и поддержка. Совсем скоро уже 12 человек, девушек и женщин, переживших насилие, отправятся на курсы, чтобы трудоустроиться в нашем пространстве, а архитектор-дизайнер и технолог кухонного оборудования уже вовсю работают над проектами будущего кафе», — пишут активистки в Facebook.
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