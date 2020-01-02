В деревне под Могилевом микроавтобус переехал мужчину, который лежал на дороге. Пешеход умер в больнице

Источник материала: Tut.by

В деревне Николаевка-1 Могилевского района 2 января микроавтобус переехал мужчину. Пешеход умер в больнице, сообщает УВД.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 06.50 на улице Центральной. За рулем Ford Transit был 36-летний могилевчанин. Около дома № 1 он наехал на 62-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части.

С травмами пешехода забрала скорая, однако он умер через несколько часов в реанимации. Мужчина был без фликеров и, по предварительным данным, пьян.