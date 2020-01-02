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В Украине каскадер проехал 5 километров по Днепру на мотоцикле. Посмотрите, как ему это удалось
Источник материала: Tut.by
Украинский каскадер Сергей Совяк установил национальный рекорд, проехав по Днепру на мотоцикле дистанцию в 5 километров. Это на 2 километра больше, чем планировалось изначально, а максимальная скорость при этом составила 63 километра в час. Посмотрите, как ему это удалось.
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Максимальная скорость движения составила 63 километра в час.
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