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В Украине каскадер проехал 5 километров по Днепру на мотоцикле. Посмотрите, как ему это удалось

03.01.2020 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский каскадер Сергей Совяк установил национальный рекорд, проехав по Днепру на мотоцикле дистанцию в 5 километров. Это на 2 километра больше, чем планировалось изначально, а максимальная скорость при этом составила 63 километра в час. Посмотрите, как ему это удалось.

 
 
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