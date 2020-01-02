ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьера лирической комедии «Империя красоты» состоится 19 января в Минске

03.01.2020 15:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Премьера лирической комедии «Империя красоты» состоится 19 января в Минске
Фото из открытых источников

Современный художественный театр представляет свой новый амбициозный проект — лирическую комедию «Империя красоты». Спектакль поставлен по мировому бестселлеру австралийского драматурга Джона Мисто. Сегодня эта пьеса ставится во всех странах мира и будет впервые показана в Беларуси на сцене СХТ.

«Здесь противники швыряют друг другу вызов, обнажая оружие лакированных ногтей и скаля улыбки кровавой помады», – так эту комедию публике представила британская пресса.

Это история золушки из польского гетто, которая сделала головокружительную карьеру в индустрии красоты. Главная героиня – реальная историческая личность, светская львица косметического бизнеса Хелена Рубинштейн.

«Некрасивых женщин нет, есть женщины ленивые» - девиз основательницы первой косметической империи Хелены Рубинштейн, она стала первой в мире женщиной-миллионером, заработавшей состояние самостоятельно. Ее головокружительный успех сводил с ума не только мужчин, но и женщин, а одержимость своей профессией заставляла ее работать с утра до ночи и не давала никаких шансов на личную жизнь.

Но какова цена такого успеха? Всегда ли нужно пренебрегать личной жизнью ради работы?

Обо всем этом и немного большем в спектакле «Империя красоты».

В спектакле заняты Эвелина Сакуро, Владимир Ушаков, Светлана Боровская, Юлианна Михневич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современный художественный театр представляет свой новый амбициозный проект по мировому бестселлеру австралийского драматурга Джона Мисто.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Петров: «Я не всегда был на виду. И мне приходилось ползти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика