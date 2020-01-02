Премьера лирической комедии «Империя красоты» состоится 19 января в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Современный художественный театр представляет свой новый амбициозный проект — лирическую комедию «Империя красоты». Спектакль поставлен по мировому бестселлеру австралийского драматурга Джона Мисто. Сегодня эта пьеса ставится во всех странах мира и будет впервые показана в Беларуси на сцене СХТ.

«Здесь противники швыряют друг другу вызов, обнажая оружие лакированных ногтей и скаля улыбки кровавой помады», – так эту комедию публике представила британская пресса.

Это история золушки из польского гетто, которая сделала головокружительную карьеру в индустрии красоты. Главная героиня – реальная историческая личность, светская львица косметического бизнеса Хелена Рубинштейн.

«Некрасивых женщин нет, есть женщины ленивые» - девиз основательницы первой косметической империи Хелены Рубинштейн, она стала первой в мире женщиной-миллионером, заработавшей состояние самостоятельно. Ее головокружительный успех сводил с ума не только мужчин, но и женщин, а одержимость своей профессией заставляла ее работать с утра до ночи и не давала никаких шансов на личную жизнь.

Но какова цена такого успеха? Всегда ли нужно пренебрегать личной жизнью ради работы?

Обо всем этом и немного большем в спектакле «Империя красоты».

В спектакле заняты Эвелина Сакуро, Владимир Ушаков, Светлана Боровская, Юлианна Михневич.