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Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов
Источник материала: Партизан
Решением Совмина остановлен весь экспорт нефтепродуктов из Беларуси. А это, напомним, один из главных источников доходов нашего госбюджета.
О решении Совмина
Действует постановление "до особого распоряжения".
Источники канала сообщают, что промышленность начали готовить и к кризисным сценариям с газом - цена поставок, напомним, согласована лишь на два месяца.
Это означает, что руководству предприятий/ТЭЦ довели потребность быть готовыми к переходу на резервное топливо - мазут.
Цены на него иногда такие, что 1ГКал тепла выходит дешевле, чем на природном газе. Во времена прежних газовых споров такая практика была частой.
Правда, промышленники не любят работать на мазуте - сильно засоряется котел, его нужно чистить, а сам мазут готовить и специально хранить (подогревать бочки паром).
Белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья, но в режиме, минимально необходимом, чтобы не останавливать производство.
Сообщается, что запасов нефти хватит примерно до середины января. Однако, видимо, у белорусских властей нет уверенности, что за это время удастся договориться с Россией.
А на заключение новых договоров и организацию альтернативных поставок нужно еще больше времени.
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Решением Совмина остановлен весь экспорт нефтепродуктов из Беларуси. А это, напомним, один из главных источников доходов нашего госбюджета.
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