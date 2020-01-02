Александр Петров: «Я не всегда был на виду. И мне приходилось ползти»

Источник материала: Аргументы и факты

В ушедшем году на экраны вышли картины «Текст», «Герой», «Т-34», «Анна», «Вторжение» с его участием, а в феврале состоится премьера ленты «Лёд-2».

Про актера даже шутят, что он минует этапы кастингов, потому что, мол, проекты делаются исключительно под него. Но в интервью «АиФ», Александр ПЕТРОВ, прилетевший в Минск на предпоказ фильма «Вторжение», заверил:

- Что вы: кастинги у меня не заканчиваются. И мне очень нравится понятие «пробы». Ещё с самых первых шагов в кино я относился к ним так: это не меня «пробуют», а я что-то новое «пробую».

- Но вы же сейчас подписали контракт на два года, который, по идее, обязывает вас сниматься в картинах определенной компании. Следовательно, эти проекты, по логике вещей, должны создаваться под вас, когда кастинги не нужны. К слову, вы уже знаете, сколько фильмов должно выйти с вашим участием?

- Скажу так: в планы компании «Водород», с которой я сотрудничаю, к сожалению, не могу посвятить, но все, что в ее недрах придумывается и создается, можно назвать более масштабным, более международным по уровню и более интересным. И, что важно, данный контракт не сковывает мне руки, и я могу принимать участие в других проектах. Внутри индустрии прекрасно знают о том, что сторонние компании или режиссеры могут прийти со своей идеей, сценарием. Если это понравится компании «Водород», будет достойно внимания, то вполне может осуществиться. В действительности, это даже упрощает задачу, например, с точки зрения денежных ресурсов, которых просто будет больше выделено на картину.

- Самая свежая премьера с вашим участием – фантастический фильм «Вторжение». Когда выходила лента «Притяжение», давшая начало этой киноистории, вы сказали, что такого масштабного и классного кино в отечественном кинематографе еще не было. А что вы тогда можете сказать про «Вторжение», которое появилось уже после самого, на ваш взгляд, масштабного и классного фильма?

- Если говорить про «Притяжение», то это было большое экспериментальное кино. Наглое. Смелое. В чем-то неровное, но живое и очень необходимое на тот момент для нашей киноиндустрии, для которой и стало своеобразным толчком. А что касается «Вторжения», то отзывы, которые я сегодня получаю от близких, знакомых, которые уже посмотрели фильм, положительные. Все в один голос говорят: в каждом кадре – кино! Оно выросло, стало уверенным и более масштабным. А как иначе, если и денег было потрачено больше, и специалистов над картиной работало больше, и задача стояла другая…

- Какая?

- Вырасти, как я уже сказал, стать лучше.

Этап тренировок

- Вы как-то говорили, что не любите роли, когда нет развития образа, когда просто натягивается парик или приклеиваются усы. Но ведь непросто избежать приклеенных усов хоть однажды… Было?

- И я не избежал, когда делал первые шаги в кино в 2010-2011 гг., и у меня был плохой опыт. Но я назвал бы это этапом тренировок, мне кажется, не стоит трактовать это как ошибки. Вообще-то, в моей фильмографии все написано: именно про эти (неудачные) фильмы особо никто не знает, их посмотрела небольшая аудитория. Но, если мы говорим про первые шаги на профессиональном пути артиста, это нормальное начало. И даже хорошо, когда есть возможность нарабатывать опыт именно так, благодаря тренировкам – это позволит в будущем избежать ошибок.

- У вас специфические отношения с Сергеем Буруновым (актеры вместе снимались в сериале «Полицейский с Рублевки». – Прим.): вы друг друга постоянно «троллите», подшучиваете…

- Мы очень хорошие друзья!

- Так вот ваш очень хороший друг Сергей Бурунов недавно сказал, что у всех артистов есть пусть становления, кроме Петрова, который лишений не знал и сразу получал хорошие роли. Так и есть? Или вам тоже знакомо безкартинье и безденежье?

- Нет, такого никогда не было. Но дело не в том, что мне, якобы, сразу «поперло». Просто, наверное, повезло чуть больше, чем ребятам, которые выпускались за несколько лет до меня. Потому что, скажем, в 2007-2008 гг. особо кино и не снимали, кроме сериалов, благодаря которым люди могли просто зарабатывать деньги. А когда я закончил ГИТИС, индустрия уже делала уверенные шаги, открылась масса возможностей, а сейчас их еще больше. И, понимаете, еще какая штука: люди начинают тебя замечать, когда ты все время на виду. А ведь есть периоды, когда ты не на виду, когда сложно даются шаги или вообще приходится ползти, и все это остается незамеченным для окружающих. Зрители видят тебя в одной роли, в другой, в третьей… Но это результат работы – многолетней, нелегкой, которой ты посвящаешь 24 часа 7 дней в неделю без выходных.

Я вспоминаю себя в институте: у нас был сумасшедший ритм жизни. Сегодня ты играешь три отрывка на показе, завтра нужно готовить новые, послезавтра – спектакль… При этом у тебя по несколько кастингов или кинопроб в неделю. И ты ходишь везде и всегда, потому что нужно постоянно тренироваться, нарабатывать багаж, накапливать опыт. Обычно же виден результат, но никто не видит, каким был тренировочный процесс. Это как в спорте: ты тренируешься годами, а потом выходишь на арену и выдаешь то, что ты умеешь.

- Ваш приезд в Минск носит и социальную функцию: у вас запланирована встреча с ребятами-сиротами – вашими поклонниками. То, что вы кумир молодежи, накладывает какой-то отпечаток? Ведь от вас наверняка ждут каких-то добрых слов, поддержки, а может даже напутствий…

- Я всегда говорю искренне и очень простые вещи. Я не хочу быть неким гуру и кого-то учить жизни. Зачем? Каждый человек принимает решения сам. И каждый, собственно говоря, сам строит свою жизнь так, как ему хочется. Поэтому: оставайтесь людьми! Имейте цель и идите к ней! Хорошо делайте свое дело, которым вы занимаетесь! Пытайтесь жить честно и открыто! От ошибок, конечно, никто не застрахован, но, если будет задан определенный вектор, все должно получиться!

Знаковые люди

- А у вас самого есть моральные авторитеты, люди, мнение которых для вас ценно и важно? Без духовной опоры и поддержки мы все рано или поздно деградируем.

- На разных этапах моей жизни всегда появлялись знаковые для меня люди, с которыми я не теряю связи. Они со мной всегда! Это и Вероника Алексеевна Иваненко, мой первый педагог по актерскому мастерству в студии Переславля-Залесского – моего родного города. Мы можем год не созваниваться, но когда мне просто необходимо с ней поговорить (или ей со мной), то мы набираем номер телефона!

Это и Федор Бондарчук, и Жора Крыжовников, и Леша Сидоров, и Люк Бессон (Петров снялся в небольшой роли в фильме «Анна», который вышел в прокат в 2019 г. – Прим.), и Александр Сокуров - они все для меня в какой-то степени учителя.

К слову, учителем для тебя может стать ребенок, который тебе что-то сказал, что тебя зацепило, изменило. Да кто угодно: человек может быть не из кино. Отовсюду можно черпать знания.

Конечно, знаковый человек для меня – мой педагог в ГИТИСе Леонид Ефимович Хейфец.

- Вы говорили, что 4 года учебы для вас были как «под танком». А сейчас педагог что вам говорит? Гордится вами?

- У нас таких разговоров никогда не было. Но я чувствую родство с мастером и знаю, что он мне скажет. (Улыбается.) Я ему звонил несколько раз после окончания института, когда не знал, как поступить, и то, что Леонид Ефимович мне говорил, останется со мной в памяти навсегда.

- Как вы продвигаетесь к своей мечте завоевать «Оскар»?

- Это сложный путь, но я двигаюсь шаг за шагом. Мне кажется, всегда нужно ставить самые высокие цели. Потому что если бы я, например, мечтал о том, чтобы получить «Золотого орла» (актер является лауреатом этой премии за лучшую мужскую роль на телевидении. – Прим.), а что дальше? Потолок? Нет, нужно постоянно куда стремиться…