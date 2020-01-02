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В мэрии французского Дрё мужчина выстрелил в чиновника, после чего покончил с собой

03.01.2020 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Неизвестный устроил стрельбу в мэрии французского Дрё, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник, вооруженный охотничьим ружьем, выстрелил в одного из чиновников. После этого он покончил с собой.

Пострадавшего сотрудника мэрии экстренно госпитализировали. По словам медиков, несмотря на большую кровопотерю, жизни пациента ничего не угрожает. Другие подробности и обстоятельства происшествия пока неизвестны. На месте происшествия работают правоохранители.

В мэрии французского Дрё мужчина выстрелил в чиновника, после чего покончил с собой

В мэрии французского Дрё мужчина выстрелил в чиновника, после чего покончил с собой

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Новости Франции. Неизвестный устроил стрельбу в мэрии французского Дрё, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник, вооруженный охотничьим...
 
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