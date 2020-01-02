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Начало нежной дружбы. Показываем снимок 3-дневного ребёнка и котёнка
Источник материала: СТВ
Иногда в Новый год в гости приходит не Дедушка Мороз, а аист. В таком случае в семье случается пополнение. И нередко для родителей это самый лучший подарок.
Пользователь Reddit Andybee02
Впрочем, несколько пользователей пошутили, что теперь родителям нужно не перепутать одного малыша с другим.
Впереди у ребёнка и котёнка долгая дружба. А совсем недавно мы показывали, как за 13 лет изменились девушка и собака.
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Иногда в Новый год в гости приходит не Дедушка Мороз, а аист. В таком случае в семье случается пополнение. И нередко для родителей это самый лучший подарок. ...
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