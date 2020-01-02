ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начало нежной дружбы. Показываем снимок 3-дневного ребёнка и котёнка

03.01.2020 16:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Иногда в Новый год в гости приходит не Дедушка Мороз, а аист. В таком случае в семье случается пополнение. И нередко для родителей это самый лучший подарок. 

Пользователь Reddit Andybee02 показал фотографию, на которой запечатлены трёхдневный ребёнок и котёнок, которые спят вместе. С большинством комментаторов случился приступ умиления. 

Начало нежной дружбы. Показываем снимок 3-дневного ребёнка и котёнка
Фото: reddit.com/user/andybee02 

Впрочем, несколько пользователей пошутили, что теперь родителям нужно не перепутать одного малыша с другим. 

Впереди у ребёнка и котёнка долгая дружба. А совсем недавно мы показывали, как за 13 лет изменились девушка и собака.

Взглянуть на их снимки можно здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда в Новый год в гости приходит не Дедушка Мороз, а аист. В таком случае в семье случается пополнение. И нередко для родителей это самый лучший подарок.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Достойно представили район на турнире юных физиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика