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В первый день нового года в слуцком ЛТП епископ Антоний молился о трезвости

03.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В первый день нового года в слуцком ЛТП епископ Антоний молился о трезвости

В первый день нового года в лечебно-трудовом профилактории №3 в деревне Павловка Слуцкого района прошел престольный праздник храма святого мученика Вонифатия.

В храме, что находится на территории ЛТП, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

По словам начальника учреждения Алеси Горбель, встречать начало каждого года богослужением стало доброй традицией. Уже третий год подряд в день памяти святого мученика Вонифатия – святого, которому молятся об избавлении от пьянства, здесь проходят такие мероприятия. На них присутствуют все желающие из числа проходящих реабилитацию, а также представители администрации.

Кстати, посетить храм, который функционирует на территории ЛТП, находящиеся там мужчины и женщины, могут в любое время. Ведь главная цель – помочь им осознать пагубность вредных привычек и избавиться от них, говорится в сообщении.

 
 
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В первый день нового года в лечебно-трудовом профилактории №3 в деревне Павловка Слуцкого района прошел престольный праздник храма святого мученика Вонифатия.
 
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