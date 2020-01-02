В первый день нового года в слуцком ЛТП епископ Антоний молился о трезвости

Источник материала: Слуцк Город





В первый день нового года в лечебно-трудовом профилактории №3 в деревне Павловка Слуцкого района прошел престольный праздник храма святого мученика Вонифатия.

В храме, что находится на территории ЛТП, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

По словам начальника учреждения Алеси Горбель, встречать начало каждого года богослужением стало доброй традицией. Уже третий год подряд в день памяти святого мученика Вонифатия – святого, которому молятся об избавлении от пьянства, здесь проходят такие мероприятия. На них присутствуют все желающие из числа проходящих реабилитацию, а также представители администрации.