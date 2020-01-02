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Беларусь временно ограничивает ввоз птицы из Польши из-за птичьего гриппа

03.01.2020 16:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь временно ограничивает ввоз птицы из Польши из-за птичьего гриппа
Фото из открытых источников

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Люблинского воеводства Польши. Причина – птичий грипп, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, пишет БЕЛТА.

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По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Люблинского воеводства зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 5 января 2020 года вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров в Беларусь из Люблинского воеводства.

 
 
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Под запрет попала птица из Люблинского воеводства соседней страны.
 
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