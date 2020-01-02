Беларусь временно ограничивает ввоз птицы из Польши из-за птичьего гриппа

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Люблинского воеводства Польши. Причина – птичий грипп, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, пишет БЕЛТА .

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Люблинского воеводства зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 5 января 2020 года вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров в Беларусь из Люблинского воеводства.