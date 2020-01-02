Загадка хрущевок: зачем нужно окно между ванной и кухней

Источник материала: Tut.by

В старых пятиэтажных домах есть застекленный проем в санузле, о назначении которого ходят легенды. РБК собрал популярные версии существования окна, а также варианты его оформления в современных условиях.

Свет в твоем окне

Далеко не все жители хрущевок знают, зачем нужно окно между кухней и ванной. В большинстве типовых квартир его убирали во время ремонта, в некоторых оставляли, а в других закрашивали в цвет стен. Сейчас этих окон не делают, но тогда архитекторы были обязаны вносить их в проект и реализовывать в каждом новом доме. Интересно, что такие проемы считаются признаком советских пятиэтажек, но на самом деле они встречаются и в дореволюционных домах. Например, в романе Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шариков заперся в ванной, а спасать его пришлось через то самое окно со стороны кухни. Дом по адресу Пречистенка, 13, в котором разворачивались события, построен в 1911 году.

Спасение утопающих

Это одна из версий о предназначении застекленной части стены в старых домах. Немалая часть бытовых несчастных случаев происходит именно в ванной комнате. Скользкий пол, вода и минимум пространства для маневра могут стать причиной травм. Если человек заперт изнутри, то гораздо проще помочь ему, разбив окно из кухни, нежели сломав дверь. Последняя, кстати, по проекту архитекторов открывалась наружу, что усложняет возможность выломать ее в условиях тесной маленькой прихожей.



Кадр из к/ф «Собачье сердце» (Фото: kinopoisk.ru)

Спасение от взрыва

Другая оригинальная версия заключается в том, что окно должно было взять на себя взрывную волну. В прошлом не было повальной электрификации, квартиры оборудовали газовыми котлами. Утечка газа или невнимательное обращение с ним приводят к плачевным последствиям. Отсюда появилась легенда, что в случае аварии мощная волна пройдет через окно, тем самым сохранив стену между кухней и санузлом. Это миф, потому что сильный взрыв без труда снесет тонкую перегородку, и проем ее не спасет.

Борьба с туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в начале XX века вызывала эпидемии. Возбудителем является палочка Коха, а темные влажные помещения — оптимальная среда для развития бактерий. Они погибают при воздействии ультрафиолета, отсюда появилась версия о борьбе с болезнью. Но дело в том, что в окно ванной попадает минимум прямых солнечных лучей: они отсеиваются двумя стеклами. К тому же времени инсоляции в квартирах, особенно на первых этажах, закрытых деревьями, недостаточно для серьезной профилактики и лечения.

Психологический фактор

Сторонники этой версии утверждают, что окно помогало экономить время и нервы. В вечернее время с кухни было видно, что в ванной кто-то есть. Поэтому остальным жильцам не приходилось общаться через дверь и дергать ручку. Этот вариант похож на правду, если говорить о многонаселенной квартире, коммуналке или шумных праздниках. Но тогда получается, что днем окно не имело смысла, и версия не выдерживает критики.

Дополнительное освещение

Эта гипотеза максимально правдоподобна. До появления электричества приходилось зажигать свечу или керосиновую лампу при входе в темную комнату. Делать это каждый раз при посещении санузла было неудобно: в дневное время спасал слабый свет из окна со стороны кухни. В хрущевках часто бывали перебои с электричеством, поэтому и здесь проем позволял продолжать пользоваться помещением без других источников света. К тому же такое окно позволяет экономить электроэнергию.

Нужно ли окно между ванной и кухней

Большинство владельцев квартир в старых домах убирают проем во время ремонта, но дизайнеры предлагают несколько интересных вариантов. Если у вас нет необходимости запираться в ванной без окон, можно оставить застекленную часть для освещения, оформив ее в современном стиле.



Фото: pinterest.com

Декоративный элемент

Если не видите смысла в освещении подобным образом, можно сделать окно частью декора. Например, вставить витражное стекло. Если убрать стекло, можно создать углубление, которое послужит полкой для ванных принадлежностей.



Фото: dbsbathrooms.co.uk

Дополнительные функции

Раньше делали глухое стекло, а сейчас проем между ванной и кухней может служить для вентиляции помещения, если нет вытяжки. Открываемое вертикально пластиковое окно позволит проветрить ванную, а развешенное после стирки белье быстрее высохнет.



Фото: houzz.co.uk

Иногда размер окна специально расширяют, так света будет больше. Главное, чтобы проем оставался на уровне выше головы тех, кто находится на кухне.

В старых домах очень маленькие ванные комнаты, а окно в санузле поможет сделать помещение визуально больше.



Фото: pinterest.com