|
В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей
Источник материала: СТВ
Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в столице Индонезии привело к гибели более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 400 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.
Сильные дожди обрушились на 90 районов страны накануне нового года. Многие реки вышли из берегов. Из-за природного катаклизма наблюдаются сбои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, электроснабжении, закрыт один из аэропортов Джакарты. Некоторые районы оказались отрезаны от внешнего мира.
Это наводнение уже назвали одним из самых мощных за последние 10 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в столице Индонезии привело к гибели более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 400 тысяч граждан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)