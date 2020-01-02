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В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей

03.01.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в столице Индонезии привело к гибели более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 400 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.

В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей

Сильные дожди обрушились на 90 районов страны накануне нового года. Многие реки вышли из берегов. Из-за природного катаклизма наблюдаются сбои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, электроснабжении, закрыт один из аэропортов Джакарты. Некоторые районы оказались отрезаны от внешнего мира.

Это наводнение уже назвали одним из самых мощных за последние 10 лет.

В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей

В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей

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Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в столице Индонезии привело к гибели более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 400 тысяч граждан...
 
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