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Невеста надела на свадьбу платье бабушки. Но внимание привлёк жених

03.01.2020 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка пришла на свою свадьбу в платье, которое надевала ещё бабушка в 1956 году. Несмотря на прошедшие годы, одежда не только не повредилась, но и оказалась впору внучке своей первой владелицы. 

Однако это торжественное событие привлекло ещё больше внимания благодаря жениху. Парень очень похож на персонажа «Игры престолов» – Джона Сноу. Прочитав всё комментарии, автор истории не смогла удержаться от ответа. 

Невеста надела на свадьбу платье бабушки. Но внимание привлёк жених
Фото: reddit.com/user/stinachu 

«Бабушка была на свадьбе и всё видела! Она была в восторге. А я узнала, что я копия своей бабушки, и что я вышла замуж за плод любви Кита Харингтона и Уила Уитона», – иронично пошутила девушка. 

Кстати, недавно мы рассказывали о другом интересном случае, связанном со свадьбой.

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Девушка пришла на свою свадьбу в платье, которое надевала ещё бабушка в 1956 году. Несмотря на прошедшие годы, одежда не только не повредилась, но и оказалась впору...
 
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