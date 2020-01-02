Невеста надела на свадьбу платье бабушки. Но внимание привлёк жених

Источник материала: СТВ

Девушка пришла на свою свадьбу в платье, которое надевала ещё бабушка в 1956 году. Несмотря на прошедшие годы, одежда не только не повредилась, но и оказалась впору внучке своей первой владелицы.

Однако это торжественное событие привлекло ещё больше внимания благодаря жениху. Парень очень похож на персонажа «Игры престолов» – Джона Сноу. Прочитав всё комментарии, автор истории не смогла удержаться от ответа.



Фото: reddit.com/user/stinachu

«Бабушка была на свадьбе и всё видела! Она была в восторге. А я узнала, что я копия своей бабушки, и что я вышла замуж за плод любви Кита Харингтона и Уила Уитона», – иронично пошутила девушка.

Кстати, недавно мы рассказывали о другом интересном случае, связанном со свадьбой.