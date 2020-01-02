«В любом деле есть место творчеству». Минчане создали квартиру с интерьером для путешественников

Источник материала: Tut.by

Юлия — предпринимательница, Андрей — художник, работающий в сфере строительства и отделки. Эту квартиру в центре Минска они оформляли для сдачи в краткосрочную аренду, поэтому «основные позиции по ремонту были понятны сразу и основывались на предназначении помещения». Подробнее об этом жилье рассказывает CityDog.by .





— Перепланировку мы не делали, да и о ремонте как таковом говорить сложно — скорее, об оформлении, — говорит Юлия. — В отделке нет ничего особенного — и это сразу видно не только профессионалу, но и любому человеку, когда-либо делавшему ремонт. Изначально мы вообще хотели сделать только «косметику», но, как водится, там тронь, тут присмотрись — и понеслось.





Эта квартира — для путешественников, много повидавших или планирующих повидать. Поэтому интерьер оформлен в соответствующем стиле. Например, ящик у кровати может напомнить о колонизаторах в пробковых шлемах или пиратах и контрабандистах, шкуры на креслах и массивный стол — о тирольцах и альпийском шале, а компас на полке большой библиотеки — о романтиках, открывавших новые земли несколько сотен лет назад.





Если говорить о продвинутых путешественниках, то, на мой взгляд, все иностранные гости, выбирая такое направление, как Беларусь, едут в условную экспедицию по неизведанным землям, в эдакое Буркина-Фасо, — а прилетают почти в Баден-Баден.





Однако многие туристы по-прежнему едут сюда за постсоветским флером, которого у нас все еще в избытке. «Не нужна нам ваша Зыбицкая или Октябрьская. Где тут памятник Ленину?»





С кондачка в РБ не приедешь, волей-неволей перед путешествием приходится многое изучить, в том числе вопросы с визой, регистрацией и сроками пребывания. К счастью, наша неповоротливая бюрократическая машина меняется.

Минск тоже меняется внешне: появляются кафе, рестораны, галереи, творческие пространства. Так почему бы городу не меняться и изнутри?









Я вижу очень много туристов из разных стран, к нам приезжают практически со всего света — и это очень здорово. Мы становимся ближе, мир становится доступнее, размываются границы.

Например, теперь часть Минска есть в одном из офисов компании, на сайте которой я размещаю листинги. Они написали мне с просьбой оформить их новое помещение в Сиэтле в стиле одной из наших квартир (о ней CityDog.by тоже писал) — и я, конечно, с радостью согласилась.

Основную концепцию по ремонту и оформлению придумывал Андрей. Он человек творческий, из семьи художников (его отец — автор известных работ до- и послевоенного Минска) и очень удачно по роду деятельности связан со строительством и отделкой.









Мой вклад, помимо организационных вопросов, больше по декору: картинки, фотографии, постеры, переделка и реставрация старой мебели. Ну и, конечно, цветочки, баночки и прочий хипста-уют.

Хотя изначально интерьер планировался более строгим и классическим. Но мои мухи со стразами, страусы и жабы внесли свои коррективы.









Говоря словами героя моего любимого в детстве мультфильма «Вокруг света за 80 дней», «используй все, что под рукой, и не ищи себе другое». А у нас под рукой было практически все необходимое для реализации задумок: мы делаем уже не первый ремонт, и многое остается, «живя» у нас на хуторе.





В процессе ремонта стены и потолки в квартире выровняли и покрасили, полы оциклевали и также покрасили износостойкой акриловой краской, в ванной выложили украинскую плитку. Окна отреставрировали и покрасили, двери заменили на новые от белорусского производителя.

Чемоданы отреставрировали и перекрасили, газетницу спасли из горы выброшенных вещей возле дома. Желтый шкаф с ботаническими иллюстрациями из энциклопедии XIX века переделан из обычного трехстворчатого бабушкиного шкафа.





Стол Андрей сделал сам из обычной доски и рейки. Кровати, стеллажи и остальные шкафы распиливали под заказ в строительных магазинах.





А вот над подходящими светильниками пришлось подумать. Например, кухонный я делала сама из старой моталки для ниток, найденной на хуторе. А обычную советскую четырехрожковую люстру в коридоре мы просто покрасили в цвет стен — получилось очень эффектно.





— На сайтах по аренде эта квартира будет называться ArtApart. Я считаю, что в любом деле есть место творчеству, — добавляет Юлия. — Например, нас вдохновляют наши семьи и друзья, работы которых есть в интерьере: Анатолий Наливаев, Василий Почицкий, Игорь Корзун (Митек), Ксения Ангелова, Даша Колмыкова. Книги тоже были собраны по друзьям и знакомым — получилась отличная библиотека!

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