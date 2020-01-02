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Пенсионерам и инвалидам с 1 января нужно платить меньше за некоторые нотариальные услуги

03.01.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января стали действовать новые тарифы и льготы на некоторые нотариальные услуги для отдельных категорий людей. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 840, которое уже вступило в силу.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В документе прописано, что с нового года для пенсионеров и инвалидов I и II групп нотариальный тариф за удостоверение договоров о слиянии изолированных помещений или машино-мест в одно изолированное помещение или машино-место снижается в два раза. Нужно будет платить вместо 135 рублей 67,5.

Сохраненились льготы по уплате нотариального тарифа, если человек, который обратился за услугами, действует от лица инвалида или участника Великой Отечественной войны.

Снизился тариф за удостоверение договора отчуждения транспортного средства человеку, который не приходится близким родственником, усыновленным либо усыновителем. Раньше это стоило 5 базовых, а теперь всего 3 или 81 рубль.

Зато подорожала выдача свидетельств по письменному заявлению супругов или бывших супругов о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом ими в браке, за исключением вкладов и счетов с 1 базовой до 2 или 54 рубля.

Теперь в некоторых случаях сумму тарифа на технические услуги, которые оказывают нотариальных архивов, можно частично или полностью вернуть. Если, к примеру, человеку отказали в выдаче архивной копии или выписки.

Нотариальные тарифы устанавливаются в процентах от базовой величины. Напомним, с 1 января в Беларуси увеличили базовую величину до 27 рублей. Это на 1,5 рубля больше, чем в прошлом году. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 861 от 13 декабря.

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Новые тарифы и льготы для отдельных категорий людей на услуги нотариусов предусмотрены постановлением Совмина № 840.
 
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