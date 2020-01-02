Беларусов массово блокируют в Facebook и Instagram. Под угрозой аккаунты вообще всех

Источник материала: KYKY

Беларусов (и не только) массово блокируют в Facebook и Instagram. Причина довольно странная: команды соцсетей, судя по их письмам, подозревают владельцев удаленных аккаунтов в связи с «создателем сети сервисов по накрутке». В бан уже отправились профили беларуских журналистов и даже брендов: так, о блокировке аккаунта в Instagram сообщил LSTR Adzieńnie. По информации TUT.by пытаемся пролить каплю света на эти туманные (очень туманные) дела.

Людей блокируют за «сговор» с автором сервисов по накрутке лайков — Николаем Холпером. Но его пособников среди владельцев удалённых аккаунтов нет

Как правило, людям, которых лишают права пользоваться своими профилями в Facebook и Instagram, присылают письма — их содержание выглядит так:

«Уведомляем вас, что ваши Instagram/Facebook аккаунты были заблокированы, так как вы являетесь сообщником Николая Холпера. Николай Холпер является администратором сайтов nakrutka и прочих сервисов для накрутки подписчиков, лайков и комментариев в Instagram. Деятельность Николая Холпера нарушает условия обслуживания Instagram/Facebook и различные причастные законы. Учтите: для разблокировки ваших аккаунтов деятельность данных сервисов накрутки должна немедленно прекратиться. В противном случае Ваш аккаунт останется заблокированным и будет безвозвратно удален в течение ближайшего времени».

Многие пользователи соцсетей признаются, что не имеют никакого отношения к Николаю Холперу — и слышат о нем впервые. Другие сообщают, что Холпер был их «другом» в соцсети или его номер хранился в их телефонной книге. Сейчас известно о десятках (если не сотнях) заблокированных аккаунтах — они принадлежали как юзерам из Беларуси, так и из России, Украины и даже Ливана.

Холпер признаёт, что владеет сервисами для накрутки лайков. Но пока, несмотря ни на что, прекращать их работу не намерен

На своей стране Холпер опубликовал следующее сообщение: «Если вы узнали обо мне из плохих новостей, то не верьте им. Я простой и миролюбивый человек, который создает полезные веб-сервисы для SMM-специалистов, бизнесменов и обычных людей по всему миру, помогающие им удобно работать и приумножать свою прибыль».

В беседе с TUT.by Холпер заявил, что пока не планирует закрывать сервисы — возможно, в будущем, когда они утратят свою актуальность. «В этом [накрутке лайков] нет ничего криминального, и я это никогда не скрывал, а наоборот, рад, что помогаю в этом вопросе большому количеству людей. Facebook никогда не пытался выйти со мной на диалог, а мои попытки связаться с ними по каким-либо вопросам всегда игнорировались. Поэтому давно не вижу смысла пытаться найти с ними общий язык. А после случившегося желание хоть как-то контактировать с Facebook вовсе пропало», — рассказал Николай Холпер журналистам.

Холпер открыто показывает, что ему пишут из Facebook. Но считает, что соцсети ведут себя «некрасиво», и винит их в шантаже

Сайт с доменом nakrutka действительно существует — с таким описанием: «Качественная накрутка подписчиков — сложный и трудоемкий процесс. Каждый опытный пользователь однажды сталкивался с массовой отпиской накрученных подписчиков. У нас вы можете выбрать накрутку подписчиков по различным критериям, в том числе с гарантией от списания».

Также на этом сайте в разделе контакты указан форум RA.BY, где есть целый раздел, посвященный блокировкам. В этой ветке Николай Холпер (пользователь под ником HOLPER) разместил скриншот письма, пришедшего ему от Facebook, и свой ответ: