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У пунктов пропусков на выезд из Беларуси очереди: комментарий Госпогранкомитета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У пунктов пропусков на выезд из Беларуси очереди.
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После снижения числа пересекающих границу 31 декабря – 1 января количество людей, выезжающих из Беларуси, более чем в два раза превысило число въезжающих в страну. Очереди появились у пунктов пропусков.
Основа пассажиропотока – россияне. Их выходные продлятся до 8 января, поэтому многие граждане страны решили отправиться в Европу через Беларусь. С начала 2020 года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, среди которых 70% – граждане России.
По сообщению Госпогранкомитета, к концу новогодних каникул туристы будут возвращаться домой, поэтому рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.
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Новости Беларуси. У пунктов пропусков на выезд из Беларуси очереди. По информации Госпогранкомитета, накануне новогодних выходных были зафиксированы ожидаемые...
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