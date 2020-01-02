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Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Между учреждениями уже много лет налажено тесное сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2019 году университет помог с открытием компьютерного класса со специальным оборудованием, которое позволяет вести обучение дистанционно.
Очередное партнерское соглашение вывело отношения на новый уровень. Проект ориентирован прежде всего на детей профильных классов, которые планируют связать свою жизнь с IT-сферой.
Владислав Поклевко, ученик школы № 8 Жодино:
Виктор Хорошко, директор школы № 8 Жодино:
Виталий Хорошко, заведующий кафедрой проектирования информационных компьютерных технологий БГУИР:
Сейчас совместно с преподавателями университета информатики школьники изучают возобновляемые источники энергии. В будущем к дистанционному обучению планируют подключить учеников других школ Жодино и создать единый городской ресурсно-образовательный центр по информатике.
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Новости Беларуси. Между учреждениями уже много лет налажено тесное сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2019 году университет помог с открытием...
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