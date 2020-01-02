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Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

03.01.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Между учреждениями уже много лет налажено тесное сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2019 году университет помог с открытием компьютерного класса со специальным оборудованием, которое позволяет вести обучение дистанционно.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

Очередное партнерское соглашение вывело отношения на новый уровень. Проект ориентирован прежде всего на детей профильных классов, которые планируют связать свою жизнь с IT-сферой.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

Владислав Поклевко, ученик школы № 8 Жодино:
Планирую стать веб-разработчиком. Принимал участие в акции «Стань студентом БГУИР на один день», посещал лаборатории, лекционные залы, общался с представительством БГУИР, со студентами третьего-четвертого курса. С факультетом определился.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

Виктор Хорошко, директор школы № 8 Жодино:
Уже сегодня, находясь в этом кабинете, мы можем использовать дистанционные образовательные программы. То есть 37 лабораторий, которые находятся в распоряжении БГУИР, и в то же время мы можем ими пользоваться. Преподаватели БГУИР, находясь у себя в лабораториях, у себя в кабинетах, работают с нашими учащимися.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

Виталий Хорошко, заведующий кафедрой проектирования информационных компьютерных технологий БГУИР:
Дополнительно со школьниками планируется проведение дополнительных занятий по языку программирования JavaScript. Они получают знания на информатике базовые – как циклы работают, какие существуют языки программирования. А здесь они получат прикладные знания в одном из самых популярных сегодня объектно-ориентированных языков.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

Сейчас совместно с преподавателями университета информатики школьники изучают возобновляемые источники энергии. В будущем к дистанционному обучению планируют подключить учеников других школ Жодино и создать единый городской ресурсно-образовательный центр по информатике.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

Люди в материале: Владислав Поклевко, Виктор Хорошко, Виталий Хорошко
 
 
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Новости Беларуси. Между учреждениями уже много лет налажено тесное сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2019 году университет помог с открытием...
 
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