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Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 января в Минске на льду «Чижовка-Арены» стартовал 16-й Рождественский турнир на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открывая его, Александр Лукашенко отметил, что эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира.
В турнире участвуют 12 сборных. Беларусь, как и прежде, представляет команда главы государства. В эти минуты наша ледовая дружина уже скрестила клюшки со сборной Международной федерации хоккея. Это очень сильный соперник.
Ирина Петыш, корреспондент:
Несколько часов назад состоялась торжественная церемония открытия соревнований.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и те, для кого мы выходим на эту площадку – наши болельщики. Потому что главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт.
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Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт
Новости Беларуси. 3 января в Минске на льду «Чижовка-Арены» стартовал 16-й Рождественский турнир на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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