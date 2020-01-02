«Вместо языческих гуляний и служения божку Коляде». Протоиерей Андрей Выговский поздравляет с Рождеством

Источник материала: Горецкий вестник

Благочинный Горецкого округа протоиерей Андрей Выговский поздравляет с Рождеством .







С праздником Рождества Христова и Новолетия, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы вновь поздравляем друг друга с рождением в мир Бога Сына, ликуем о совершении великой тайны — Боговоплощении.

Молясь в церкви в этот праздничный день, вспоминаем это великое событие и видим людей, простых пастухов и мудрых астрономов, которые сразу увидели в Нем Бога и с любовью пришли к Нему. И в этом многие учителя Церкви видят явление двух путей к Богу: простота сердечная и мудрость.

Господь раскрывает Свои объятия всем желающим иметь часть с Ним, независимо от уровня учености, особенностей характера и темперамента, социального положения и т.д. Он всех любит и всех зовет в Свою радость.

Но простота и мудрость — это не два разных пути.

Каждый человек должен искать мудрости, ибо Христос и есть Премудрость Божия. Святой апостол Павел научает нас правильному пониманию воспетой Господом младенческой простоты, говоря, что мы должны быть «младенцы не умом, а незлобием, умом же быть совершенными» (1Кор. 14, 20).







И действительно, мы видим в современном мире, что какой-то лжепростотой люди часто прикрывают свое суеверие и, не желая проникнуть смиренным сердцем в глубины Божии, «…ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1Кор. 2,10), закостеневают в языческом понимании своего благочестия. Или просто находят отговорку для себя, что Бог «должен быть в душе». Это так, но задумаемся, а есть ли место в доме нашей души для Бога? Или Он скитается, как тогда, ищет хоть какой-нибудь угол. И найдет «пещеру» тесную, но гостеприимную, где ему скажут: «Господи, в этой убогой пещере моей души нет комфортных условий, мне стыдно пригласить Тебя в это неготовое убожество моего сердца, но припадаю к Твоей милости и прошу: прииди и живи у меня, не отвергай!» А чей-то «дом» посмеется над этой простой «хижиной» и скажет: «Я и в церковь не хожу, и живу правильно», или: «Я в церковь всегда хожу и священников содержу, и везде порядок наведу!» А почему же тогда Бог прошел мимо? Он ведь стучал, но ему не открыли, не пустили. Почему? Не узнали Его! Потому что «божница» такого дома сердечного уже давно занята идолом своего «Я», и другого Бога в нем не хотят! И нет в нем места Любви (1Иоан. 4, 7-16).







С другой стороны, и понятие мудрости человек склонен искажать и делать для него пьедестал для своего божка «Я». Это происходит тогда, когда фарисейская закваска, от которой Господь предостерегал своих учеников, вскисла и надула всю его душу, а он думает, что у него построен просторный дом его души, ибо, по словам ап. Павла, «знание надмевает, а любовь назидает» (1Кор. 8,1). (букв. пер. – «знание надувает, любовь же строит» А. В.).

Дорогие братья и сестры! Разрушив свои страсти, этих идолов нашего сердца, позволим Богу войти в него, навести порядок по Его святой воле. Встретим Рождество Христово в благоговейном трепетном молитвенном ликовании и соединении с Ним в Божественном Причащении. Вместо языческих гуляний и служения божку Коляде, прославим истинного Бога и Спасителя нашего Богомладенца Христа, ставшего человеком, чтобы человека сделать богом. И тогда примем Христа, Истинного Света, и будем своей всей жизнью служить Ему, чтобы Он, по словам преподобного Симеона Метафраста (молитва 3-я по Святом Причащении), соделал нас, своих служителей, сынами Света. Аминь.

Христос рождается — славьте! Христа с небес встречайте!

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