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В Пинске закрывают спичечную фабрику, которая работала с XIX века

03.01.2020 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На её площадях "Пинскдрев" собирается наладить производство корпусной мебели, информирует БЕЛТА.

В холдинговой компании говорят, что производство спичек стало нерентабельным — спрос на них снизился. Поэтому было принято решение о реструктуризации фабрики, о чем её 356 работников предупредили ещё в сентябре. Около 200 человек воспользовались предложением перехода с обучением на другие производства.

Спичечная фабрика ещё продолжает работать, в отделе заготовки шпона работает 21 человек. Когда её полностью остановят, пока неизвестно.
 
 
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На её площадях "Пинскдрев" собирается наладить производство корпусной мебели, информирует БЕЛТА.
 
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