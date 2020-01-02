Елка в Вильнюсе возглавила список лучших новогодних елей Европы

Thinktanks.by Минская главная елка в рейтинг, составленный туристическим проектом European Best Destinations не попала, пишет





В то же время ель в Вилнюсе заняла 1 место новогоднего рейтинга. Как отмечают его составители, ни одна елка не была срублена, чтобы построить самую красивую литовскую елку. Металлическая конструкция высотой 27 метров, которая состоит из примерно 6000 веток и более пяти километров освещения, безусловно, является достопримечательностью литовской столицы.













В этом году украшенная рождественская ель напоминает фигуру королевы 14-15 века из игры в шахматы, найденной археологами в 2007 году в ходе раскопок в Вилюнюсе. Великолепно украшенная фигура была сделана из веретенного дерева. Его средняя часть вырезана с геометрическими узорами и увенчана растительным орнаментом. По словам историков, в шахматы играла шляхта Великого княжества Литовского с конца 14 века.





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На 2-м месте в рейтинге - главная ель в Праге.













На 3-м - елка в Страсбурге.













В пятерку самых красивых елок европы вошли также зимняя красавица в немецком Кельне.





Варшава заняла 13-е место рейтинга, в который вошло 17 елей и городов.