ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как быстро убрать пять сантиметров с талии после новогодних застолий. Немецкий эксперт дает совет

03.01.2020 20:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Как быстро убрать пять сантиметров с талии после новогодних застолий. Немецкий эксперт дает совет

фото: sportadvice.ru

Благодаря формуле «2+2+4» можно быстро избавиться от большого живота.

Такую формулу предлагает спортивный эксперт и писатель из Германии Михаэль Дешпегель, пишет Лента. ru со ссылкой на издание Focus.

Методика такова: два дня в неделю - кардиотренировки (бег трусцой, плавание или езда на велосипеде), еще два дня – силовые упражнения.

Именно в эти четыре дня крайне важно соблюдать правильное питание. В оставшиеся три дня недели можно побаловать себя «нездоровой» едой.

Система Дешпегеля была протестирована на 150 клиентах и признана эффективной. Благодаря ей за несколько недель можно сбросить до 5 см в талии. 

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря формуле «2+2+4» можно быстро избавиться от большого живота.
 
Новости дня
Новости разные
 
Елка в Вильнюсе возглавила список лучших новогодних елей Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика