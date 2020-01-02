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Как быстро убрать пять сантиметров с талии после новогодних застолий. Немецкий эксперт дает совет
03.01.2020 20:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sportadvice.ru
Благодаря формуле «2+2+4» можно быстро избавиться от большого живота.
Такую формулу предлагает спортивный эксперт и писатель из Германии Михаэль Дешпегель, пишет
Методика такова: два дня в неделю - кардиотренировки (бег трусцой, плавание или езда на велосипеде), еще два дня – силовые упражнения.
Именно в эти четыре дня крайне важно соблюдать правильное питание. В оставшиеся три дня недели можно побаловать себя «нездоровой» едой.
Система Дешпегеля была протестирована на 150 клиентах и признана эффективной. Благодаря ей за несколько недель можно сбросить до 5 см в талии.
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Благодаря формуле «2+2+4» можно быстро избавиться от большого живота.
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