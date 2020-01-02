Как быстро убрать пять сантиметров с талии после новогодних застолий. Немецкий эксперт дает совет

Источник материала: Ежедневник



фото: sportadvice.ru

Благодаря формуле «2+2+4» можно быстро избавиться от большого живота.

Такую формулу предлагает спортивный эксперт и писатель из Германии Михаэль Дешпегель, пишет Лента. r u со ссылкой на издание Focus.

Методика такова: два дня в неделю - кардиотренировки (бег трусцой, плавание или езда на велосипеде), еще два дня – силовые упражнения.

Именно в эти четыре дня крайне важно соблюдать правильное питание. В оставшиеся три дня недели можно побаловать себя «нездоровой» едой.

Система Дешпегеля была протестирована на 150 клиентах и признана эффективной. Благодаря ей за несколько недель можно сбросить до 5 см в талии.