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47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
Источник материала: Tut.by
Актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь. Малышку назвали Рэддикс.
Диаз, как это принято сейчас у звезд, отказалась публиковать фотографии малышки. Также она не захотела сообщать никакие подробности, отметив лишь, что дочка «очень милая».
Кэмерон Диаз вышла замуж за Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Торжественная церемония состоялась на территории особняка актрисы, расположенного в Беверли-Хиллз. Для Диаз и Мэддена этот брак стал первым. Они начали встречаться в мае 2014-го, а предложение руки и сердца последовало в конце декабря того же года.
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У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь. Малышку назвали Рэддикс.
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