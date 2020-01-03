  «Состязания верных рыцарей народной игры» — Александр Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея

Источник материала: Вороновская газета





Выручка от продажи билетов на вечерние матчи будет направлена на благотворительность

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня открыл XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», передает корреспондент БЕЛТА .

«В эти новогодние, праздничные дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем. Нас вновь собрал Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента. Эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира», — заявил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что турнир сегодня популярен и узнаваем во всем мире, у него свои традиции и символы. Перед началом соревнований организаторам снова пришлось решать уже ставшую привычной проблему: как вместить в компактный формат состязаний всех желающих. Глава государства напомнил, что в турнире состязаются 12 команд, в том числе его давние друзья: хоккеисты из России, Германии, Китая, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, сборных Балкан и Балтии. По словам главы государства, без них невозможно представить эти соревнования.





«С особой радостью отмечаем, что в Минск после перерыва вернулась команда нашей братской Украины. Самые теплые приветствия дебютанту турнира — команде Соединенных Штатов Америки, — добавил Александр Лукашенко. — Как подтверждение высокого статуса нашего турнира и большого интереса к нему мы воспринимаем участие в соревнованиях ледовой дружины Международной федерации хоккея».

Еще одной особенностью турнира Президент назвал то, что вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и болельщики. «Потому что главный герой на этой ледовой арене — наш любимый спорт», — подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание, что совсем немного времени остается до старта в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года. Подготовка идет полным ходом. «Беларусь намерена подарить всем такой же грандиозный спортивный праздник, каким запомнился нам чемпионат мира в 2014-м», — отметил Александр Лукашенко.

Он поблагодарил участников турнира за участие в благотворительной рождественской акции и поздравил с наступившим 2020 годом. «Пусть этот новый год будет хоть немножко лучше прошлого», — пожелал Президент.





Организаторами Рождественского турнира стали Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком. Впервые в истории состязаний выручка от продажи билетов на вечерние матчи будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке «Чижовка-Арены», — Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе хоккейной команды Президента Беларуси, которая 12 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

























https://www.belta.by/