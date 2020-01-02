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Новости экономики за 03.12.2019

03.01.2020 18:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На развитие какого проекта в нашей стране ЕС выделит 750 тысяч евро? Как изменилась пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы? Где все еще можно обменять рубли старого образца на новые? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРОСОЮЗ ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ

ЕС выделит около 750 тысяч евро на развитие экологического предпринимательства в нашей стране. Проект рассчитан на три года и будет реализован на территории восьми сельских советов Березовского, Дрогичинского и Ивановского районов.

Новости экономики за 03.12.2019

Почти треть общего бюджета проекта будет направлена на поддержку местных инициатив. В частности, на территории экорегиона планируется открыть восемь ресурсных центров при сельсоветах, где местным жителям будут помогать реализовывать инициативы по развитию туризма и ремесленничества, сохранять природное и историко-культурное наследие региона, развивать сферу услуг, производства и органического сельского хозяйства.

СНИЗИЛАСЬ ПОШЛИНА ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ЛИМИТОВ НА ПОСЫЛКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях снижены до 200 евро и 31 килограмма в месяц по решению Евразийской экономической комиссии по поэтапному сокращению норм.

Новости экономики за 03.12.2019

С 2020 года в два раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок. С 1 января она в ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, снижена до 15 % от стоимости ввозимого товара, но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса превышения.

ОБМЕНЯТЬ РУБЛИ СТАРОГО ОБРАЗЦА МОЖНО ТОЛЬКО В НАЦБАНКЕ

С 1 января обменять рубли образца 2000 года можно только в Национальном банке (без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения). С 1 января 2022 года старые деньги станут недействительными. Из обращения изъято 98 % от суммы денежной наличности старого образца и 60 % от количества банкнот.

Новости экономики за 03.12.2019

Купюры крупных номиналов (Br50 тыс, Br100 тыс, Br200 тыс) изъяты из обращения практически полностью – более 99 % от общего количества. Также выведено из обращения 39,8 % банкнот мелких номиналов (Br100, Br500 и Br1000). Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года обмениваются на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1.

ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

В Беларуси из-за череды зимних праздников началась досрочная выплата пенсий. Для каждого региона установлены отдельные сроки. Так, уже 3 января деньги можно было получить в почтовых отделениях Минска. Здесь досрочно выплатили пенсии за 5 и 7 января. В Минской области объекты почтовой связи также c сегодняшнего дня начали выплачивать пенсии за 5 января, с 4 января – пенсии за 6 и 7 января.

Новости экономики за 03.12.2019

Ранее «Белпочта» обнародовала график работы в праздничные дни – 5 и 7 января будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На развитие какого проекта в нашей стране ЕС выделит 750 тысяч евро? Как изменилась пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы? Где все...
 
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