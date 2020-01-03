«Савушкин продукт» купил молочный комбинат в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Принадлежавшие Брестской области 136 425 акций комбината или 50,6921 процентов от уставного фонда общества проданы Брестским облисполкомом по рыночной стоимости открытому акционерному обществу «Савушкин продукт» за 48 294 450 рублей.

Как сообщили в комитете «Брестоблимущество», отчуждение произведено путем прямой продажи в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2019 года «Об отчуждении акций» и на основании решения Брестского облисполкома от 26 декабря 2019 года № 776 «Об отчуждении акций открытого акционерного общества «Барановичский молочный комбинат» в целях развития агропромышленного комплекса Брестской области.

Договор купли-продажи акций с покупателем заключен 27 декабря 2019 года. Денежные средства в счет оплаты акций 30 декабря 2019 года в полном объеме поступили в областной бюджет. И в этот же день акции ОАО «Барановичский молочный комбинат» были переведены на счет покупателя.

В соответствии с договором купли-продажи акций покупатель обязан выполнить следующие условия:

инвестировать не менее 10 млн белорусских рублей в ОАО «Барановичский молочный комбинат» путем приобретения акций дополнительного выпуска для целей увеличения производственных мощностей по производству сыров полутвердых до 30 тонн в сутки в течение 24 месяцев с даты заключения договора купли-продажи акций;

обеспечить в 2020 – 2021 годах в ОАО «Барановичский молочный комбинат» номинальную начисленную среднемесячную заработную плату работников за каждый календарный год в размере не менее сложившейся по этому обществу за январь-ноябрь 2019 года;

обеспечить в 2020 – 2021 годах в среднем за каждый календарный год списочную численность работников группы компаний покупателя, занятых на рабочих местах на территории Брестской области, не менее списочной численности таких работников и работников ОАО «Барановичский молочный комбинат», сложившейся в среднем за январь-ноябрь 2019 года.

Также покупатель обязан до 1 января 2022 года без согласования с Брестским облисполкомом не осуществлять изменение:

основного вида деятельности ОАО «Барановичский молочный комбинат» (переработка молока, кроме консервирования, производство сыров);

целей направления инвестиций.

Кроме того, при намерении осуществить реорганизацию ОАО «Барановичский молочный комбинат» покупатель обязан обеспечить ее проведение в форме присоединения ОАО «Барановичский молочный комбинат» к ОАО «Савушкин продукт» после приобретения покупателем акций дополнительного выпуска на сумму инвестиций и по согласованию с Брестским облисполкомом.

В случае вышеуказанной реорганизации достижение целей направления инвестиций, а также выполнение покупателем обязательств по обеспечению заработной платы производится по структурным подразделениям покупателя, осуществляющим деятельность на базе имущества реорганизованного ОАО «Барановичский молочный комбинат» в городах Барановичи и Ганцевичи Брестской области.