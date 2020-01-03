Посмотрите, как в Индонезии мужчина ловит рыбу, не вставая с кровати (все из-за наводнения)

Источник материала: Tut.by

В индонезийской Джакарте продолжается наводнение, вызванное сильными дождями. Системы водоотвода не справляются с осадками, и целые кварталы столицы оказались под водой. Впрочем, некоторые не теряют настроение даже в такой ситуации и даже ловят рыбу у себя дома, не вставая с кровати. Не верите? Взгляните сами!