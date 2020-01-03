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Посмотрите, как в Индонезии мужчина ловит рыбу, не вставая с кровати (все из-за наводнения)
Источник материала: Tut.by
В индонезийской Джакарте продолжается наводнение, вызванное сильными дождями. Системы водоотвода не справляются с осадками, и целые кварталы столицы оказались под водой. Впрочем, некоторые не теряют настроение даже в такой ситуации и даже ловят рыбу у себя дома, не вставая с кровати. Не верите? Взгляните сами!
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Это самое крупное наводнение в столице Индонезии с 2013 года.
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