К Стасу Шашку уже пятый день не пускают адвоката

Источник материала: Партизан

Как сообщает Legalize Belarus в фейсбуке, к арестованному на 15 суток за участие в мирной акции протеста Стасу Шашку уже пятый день не пускают адвоката. Он отбывает административное наказание в изоляторе на Окрестина. Причина: нет мест, все кабинеты заняты. В каких условиях и в каком состоянии отбывает наказание активист — неизвестно.









Аналогичная ситуация ранее произошла с активистом Legalize Belarus Петром Маркеловым, которого ранее осудили на 15 суток за требование пересчитать голоса на избирательном участке. Тогда Петр сообщал, что находится в тяжелых условиях: в камере антисанитария и вши.

Напомним, вечером 26 декабря активиста задержали сотрудники милиции в подъезде собственного дома. 27 декабря суд Московского района г. Минска обвинил Стаса Шашка в участии в несанкционированной акции 20 декабря по статье 23.34 КоАП. Судья Татьяна Мотыль назначила ему наказание — 15 суток. Он выйдет на свободу 10 января.

