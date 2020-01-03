ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К Стасу Шашку уже пятый день не пускают адвоката

04.01.2020 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает Legalize Belarus в фейсбуке, к арестованному на 15 суток за участие в мирной акции протеста Стасу Шашку уже пятый день не пускают адвоката. Он отбывает административное наказание в изоляторе на Окрестина. Причина: нет мест, все кабинеты заняты. В каких условиях и в каком состоянии отбывает наказание активист — неизвестно.





Аналогичная ситуация ранее произошла с активистом Legalize Belarus Петром Маркеловым, которого ранее осудили на 15 суток за требование пересчитать голоса на избирательном участке. Тогда Петр сообщал, что находится в тяжелых условиях: в камере антисанитария и вши.

Напомним, вечером 26 декабря активиста задержали сотрудники милиции в подъезде собственного дома. 27 декабря суд Московского района г. Минска обвинил Стаса Шашка в участии в несанкционированной акции 20 декабря по статье 23.34 КоАП. Судья Татьяна Мотыль назначила ему наказание — 15 суток. Он выйдет на свободу 10 января.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Legalize Belarus в фейсбуке, к арестованному на 15 суток за участие в мирной акции протеста Стасу Шашку уже пятый день не пускают адвоката. Он отбывает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Год белорусских сигарет в Литве: показатели контрабанды растут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика