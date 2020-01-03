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Airbus и Aston Martin показали совместно созданную VIP-версию вертолета ACH130

04.01.2020 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объявившие о сотрудничестве в декабре минувшего года компании Aston Martin и Airbus Corporate Helicopters показали свою первую совместную разработку — это особо роскошная версия легкого одномоторного вертолета ACH130.


Презентация вертолета, получившего обозначение ACH130 Aston Martin Edition, накануне состоялась в Куршевеле во французских Альпах. Создание новой версии вертолета у Aston Martin и европейского авиастроительного концерна заняло чуть более года, хотя о сотрудничестве стороны официально объявили только в декабре 2019 года. Главное отличие предназначенного для VIP-перевозок летательного аппарата от базового ACH130 — это шестиместный роскошный салон повышенной комфортности и с улучшенной эргономикой.



Салон вертолета ожидаемо оформлен в стиле спорткаров Aston Martin — в частности, тут угадываются черты модели DB11. В отделке широко используются материалы, которые можно встретить на британских машинах: это черная алькантара и натуральная кожа с одним из четырех доступных оттенков, которой отделаны сиденья (подголовники украшены логотипами Aston Martin) и двери. На приборной панели имеется специальная табличка с указанием серийного номера вертолета, логотипами компаний-партнеров и имени владельца.


Двигатель Arriel 2D развивает 952 л. с. взлетной мощности, максимальная скорость вертолета — 248 км/ч. Все ACH130 Aston Martin Edition будут доступны по индивидуальным заказам — окончательная стоимость оговаривается с каждым клиентом отдельно.


Первые покупатели должны получить новые вертолеты в первом квартале 2020 года.

 
 
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Объявившие о сотрудничестве в декабре минувшего года компании Aston Martin и Airbus Corporate Helicopters показали свою первую совместную разработку - особо роскошную версию...
 
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