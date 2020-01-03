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Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году

04.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №934 от 28 декабря 2019 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году

Документом также утверждены направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками и открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" на этот год.

Так, постановлением предусматривается распределение в текущем году общего лимита директивного кредитования по следующим направлениям: на кредитование по госпрограмме развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы будет направлено Br304,56 млн; на кредитование по подпрограмме "Строительство жилых домов" госпрограммы "Строительство жилья" на 2016-2020 годы - Br4 млн; на подпрограмму "Развитие гражданской авиации Республики Беларусь" государственной программы развития транспортного комплекса страны на 2016-2020 годы - Br64,9 млн; на госпрограмму развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017-2020 годы - Br1,93 млн.

На кредитование субъектов хозяйствования по решениям Президента планируется направить Br335,3 млн, на кредитование физлиц по решениям главы государства - Br29,31 млн.

Открытым акционерным обществам "АСБ Беларусбанк", "Белагропромбанк" и "Банк развития Республики Беларусь" в текущем году предложено осуществлять директивное кредитование, в том числе кредитование жилищного строительства согласно законодательству, а также кредитование организаций, завершающих строительство (включая реконструкцию) объектов по госпрограммам и мероприятиям, при наличии ресурсов в соответствии с направлениями и лимитами директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в 2020 году.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено обеспечивать согласование с банками и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" вносимых в Минэкономики предложений о перераспределении между ними лимитов директивного кредитования.

 
 
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