Обращение председателя райисполкома Дмитрия Мартиновича к жителям Быховского района

Источник материала: Маяк Преднепровья

Уважаемые жители Быховского района! Дорогие земляки!

Вот и наступил Новый 2020-й год. Впереди нас ждут Рождественские праздники — светлые дни радости и добра, связанные с надеждой на исполнение наших планов и желаний. Но это и время подвести итоги, проанализировать сделанное и взяться за выполнение планов на перспективу.

2019-й год был насыщенным во всех сферах деятельности. Для каждого из нас он сложился по-разному. Но все вместе мы будем вспоминать и гордиться тем, как жила наша Быховщина. Ведь сегодня можно с уверенностью говорить, что прошлый год мы прожили одной большой семьей.

Важным экзаменом для каждого из нас стали парламентские выборы. И с ним, я считаю, быховчане достойно справились, в очередной раз показав свою активную гражданскую позицию и ответственность за будущее нашей страны.

Выражаю искреннюю признательность труженикам агропромышленного комплекса, работникам промышленности и строительства, жилищно-коммунального и бытового обслуживания населения, социально-культурной и финансовой сфер, сотрудникам правоохранительных органов, всем тем, кто на деле доказал любовь к своей малой родине, кто своим трудом укрепляет и приумножает экономический потенциал района. Общими усилиями трудовых коллективов выполнены основные прогнозные показатели социально-экономического развития района. Продолжено привлечение инвестиций в экономику района, растут экспорт товаров и услуг, заработная плата и объем строительно-монтажных работ, а значит, строится новое жилье, развивается промышленность и сельское хозяйство, создаются новые предприятия и новые рабочие места.

Наряду с развитием реального сектора экономики продолжала развиваться социально-культурная сфера, чтобы соответствовать всем современным требованиям. Плодотворно, с большой отдачей работали представители отрасли образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. Благодаря талантливым педагогам наши школьники занимают призовые места на олимпиадах различного уровня, далеко за пределами района звучат голоса артистов художественной самодеятельности, а яркие спортивные победы подтверждают высокий класс наших спортсменов.

Ушедший год также стал периодом активного благоустройства и наведения должного санитарного порядка. Значительно преобразились районный центр и сельские населенные пункты. Совместными усилиями мы постарались сделать Быховский край еще более уютным и красивым.

Все вместе мы достигли многого, но еще больше задач предстоит решить в наступившем 2020-м году. Согласно плану развития района, среди главных приоритетов местной вертикали власти — рост эффективности экономики и благосостояния всех жителей. И здесь я, как руководитель Быховщины, считаю, что мы справимся, так как верю в тех, кто живет и трудится в районе, уверен в вашей поддержке и понимании.

Поверьте, наша с вами жизнь зависит не только от власти, но и от того, насколько добросовестно мы относимся к своему труду на благо района, насколько эффективно и творчески, на совесть, будет трудиться каждый из нас. И, прежде всего, нам необходимо рассчитывать на свои силы, на то, как мы сами изменим жизнь вокруг себя, сделав ее намного лучше, а мир — красивее. Сегодня, как никогда, важно объединить усилия, честно и добросовестно трудиться, чтобы стабильно жить и получать достойную заработную плату. И тогда 2020-й будет именно таким, каким мы захотим его увидеть.

Уважаемые быховчане! В этом году мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 650-летие города Быхова. В этот знаковый год давайте выполним все намеченное — ради нашего будущего, ради себя и ради наших детей! Пусть он будет удачным, наполненным яркими событиями и добрыми делами. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра, семейного благополучия и праздничного настроения. А нашему району — развития и процветания!

Дмитрий Мартинович,

председатель Быховского районного исполнительного комитета.