В Минске женщина на Renault сбила пешехода. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

Мужчина попал под колеса автомобиля в Минске. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Авария произошла 3 января, около 18.15, на улице Глебки. Как сообщили в ГАИ, 31-летняя женщина ехала на Renault со стороны улицы Матусевича в направлении улицы Ольшевского и сбила мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.





В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.