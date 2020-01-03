|
В Минске женщина на Renault сбила пешехода. Видео наезда
Источник материала: Tut.by
Мужчина попал под колеса автомобиля в Минске. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Авария произошла 3 января, около 18.15, на улице Глебки. Как
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)