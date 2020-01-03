Тут и сказочке конец? Путин безвозвратно решил не субсидировать Беларусь в прежних объемах

“Мы наблюдаем заметный рост напряженности между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Поэтому я бы не исключал любых вариантов развития событий. Судя по всему, Путин безвозвратно решил не субсидировать Беларусь в таких объемах, как раньше. Лукашенко сказал так: “Мы готовы к любым ценам на газ и нефть, но на равных условиях. Например, как в Смоленской области”. На что Путин ответил, что Смоленская область – это часть России. Чем фактически поставил крест на Союзном государстве”, – считает Яковлевский.









Фото: Roman Yakovlevsky / Facebook





По его мнению, сейчас у беларуского руководства нет плана действий, чтобы быстро заменить поставщика энергоносителей.





“Буквально 31 декабря стало известно, что подписан протокол о нефти и газе, который зафиксировал цены на уровне 2019 года, но это всего на два месяца. Лукашенко чуть ли не в последний день ушедшего года отдал распоряжение изучить варианты диверсификации поставок нефти. Но чтобы это стало возможным, нужны соответствующие соглашения, которые за один день не подписываются. Это, я бы сказал, блеф. На что еще рассчитывает Лукашенко, не понятно. Трудно себе представить, что сейчас может заменить российскую нефть”, – сказал собеседник.









Он отметил, что ситуация с поставками нефтепродуктов может сказаться на состоянии белорусской экономики.





“Сокращение российских субсидий приведет к ухудшению экономической ситуации в республике. Реформ-то нет. Даже такое слово запретили чиновникам использовать. Можно говорить лишь о “модернизации”. Я не исключаю скорые смены в правительстве. Хотя как показывает опыт, это ничего не решает”, – подчеркнул Яковлевский.





В то же время он заметил, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.





“Путин не останется в долгу у Лукашенко за его антикремлевскую риторику. В какой форме это проявится, не знаю. Но ожидать можно чего угодно. Я бы не стал говорить, что Москва хочет свержения Лукашенко. Путин не заинтересован в дестабилизации в Беларуси. Его устраивает, что Лукашенко держит ситуацию – в Беларуси нет ни разгула криминала, ни массовых волнений. Все сковано страхом. Хотя стоит признать, что скрытое брожение идет, в том числе и в номенклатуре. Более активной стала молодежь. Но тут нельзя отрицать и роль самого Кремля. В республике создана уже целая сеть интернет-ресурсов, которые продвигают постулаты российской пропаганды, антизападные и антиамериканские настроения. Это беларуские медиа, которые размещаются преимущественно в регионах. Они имеют мощную ресурсную поддержку РФ и подпитываются российской пропагандой. Все это я и называю бархатной оккупацией”, – подытожил обозреватель.





3 января стало известно, что Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.





Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации “за ухудшение экономики белорусских НПЗ” после так называемого налогового маневра в РФ.









В течение 30–31 декабря Лукашенко вел переговоры о поставках нефти с Путиным и беседовал с министром энергетики России Александром Новаком. После этого беларуский президент провел совещание с руководством нефтехимического комплекса республики и поручил искать альтернативные источники.





Ранее Лукашенко заявлял, если Москва будет “наклонять” Минск , Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.





Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу “Дружба” – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в беларуский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).











