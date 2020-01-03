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В Славгороде из-за короткого замыкания из детсада эвакуировали 42 человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Славгороде из детского сада эвакуировали 42 человека.
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До прибытия подразделений МЧС персоналом объекта из здания были эвакуированы 42 человека, среди которых 29 детей.
Никто не пострадал.
Причина задымления – короткое замыкание электропроводки.
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Новости Беларуси. В Славгороде из детского сада эвакуировали 42 человека. По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего января. Системой...
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