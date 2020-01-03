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«Я на месяц отказалась от алкоголя, и вот к каким выводам пришла»

04.01.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистка Business Insider Бетани Бирон третий раз подряд участвует в акции «сухой январь», на месяц отказываясь от алкоголя. Она объяснила, какие перемены в ее жизнь принесла эта традиция: экономия денег, польза для здоровья и пересмотр своих отношений со спиртным.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Я завершила свой первый «сухой январь» в 2018 году — через четыре месяца после того, как близкого мне человека срочно отправили на операцию по пересадке печени.

До того момента я в основном подшучивала над «сухим январем» — акцией, смысл которой в том, чтобы отказаться от алкоголя в первый месяц года. Это казалось мне глупой модой, предлогом для публикации в соцсети очередного хвастливого фото с подписью «Новый год, новый я!».

Но в декабре 2017 года мне пришлось взглянуть на ситуацию иначе. И по материнской, и по отцовской стороне в моей семье были алкоголики — а я сама нередко проводила вечера в баре с друзьями, просыпаясь на следующий день в полдень с похмельем.

Долгое время алкоголь был для меня синонимом молодости и веселья. Но после того, как дорогой мне человек чуть не погиб из-за чрезмерного его употребления, я не могла избавиться от мысли: если не быть осторожнее, выпивка может убить. Вот почему я согласилась на «сухой январь».

Эта акция стала особенно популярна в 2014 году, когда ее начала пропагандировать некоммерческая организация «Alcohol Change UK». Ее целью было разобраться с проблемой алкоголизма в Великобритании. «Alcohol Change UK» утверждали, что они не начинают антиалкогольную компанию, а скорее, стремятся снизить вред от спиртного и помочь людям выстроить более здоровые с ним отношения: «Когда один человек пьет, он вредит не только себе — но и тем, кто его окружает. Речь не только о семье, которая не получает заботы, но и о нагрузке на общество: тут и частые вызовы экстренных служб, и вождение в нетрезвом состоянии, и насилие».

Для себя я нашла большую пользу в отказе от алкоголя, пусть и ненадолго. Мой первый «сухой январь» оказался в первую очередь не желанием присоединиться к общественному движению, а доказательством самой себе: я могу месяц не пить.

В первый раз я напилась в 18 лет — довольно поздно по сравнению со многими моими сверстниками. Это была свадьба родственников, и мы с братом пили сначала коктейли с водкой, а потом шампанское. Затем началась пора вечеринок. Из-за алкоголя в моей жизни были моменты, за которые мне до сих пор неловко. Но я оценила то, как спиртное помогало не думать о проблемах, раскрепощенно себя чувствовать и танцевать.

Месяц без алкоголя позволил мне поразмышлять о том, в каких ситуациях и почему я пью. Что получаю взамен? Я сильно сомневалась, что протяну без выпивки. Что насчет посиделок с коллегами? А поход в бар с друзьями? Но оказывается, провести время хорошо можно и без бокала в руке. А привычку пить холодное пиво по вечерам я заменила на привычку пить минералку.

Зато я точно начала лучше спать, энергичнее себя чувствовать. Моя кожа стала лучше выглядеть. Снизился вес. А еще это неплохая статья экономии. Это не только мои выводы — к тем же результатам пришли ученые из Университета Сассекса, опросив добровольцев: 9 из 10 человек рассказали об экономии денег во время «сухого января», 7 из 10 лучше спали, 3 из 5 похудели.

Мне все еще нравится пить. Я не откажусь насовсем от пива или вина — но благодаря «сухому январю» я лучше знаю свои границы и могу действительно ограничиться одним-двумя бокалами за ужином. Каждый свой безалкогольный челлендж я завершаю с чувством удовлетворения и лучшим пониманием моих отношений с выпивкой. Для меня это того стоит.

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9 из 10 человек рассказали об экономии денег во время «сухого января», 7 из 10 лучше спали, 3 из 5 похудели.
 
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