В Беларуси утвердили план по развитию экономики

Источник материала: Myfin

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Минэкономики до 1 мая подготовит проект закона «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства». Он нацелен на повышение эффективности госсектора.

По пилотному проекту предусматривается передача проблемной задолженности 2-3 организаций промышленности в Агентство по управлению активами.

Об экономических преступлениях

Правительство подготовит предложения об изменении законодательства об уголовной и административной ответственности.

Предполагается возможность перевода отдельных преступлений в дела частного обвинения, минимизации заключения под стражу до приговора за экономические преступления.

Условия для инвесторов

Для создания благоприятных условий для инвесторов усовершенствуют инвестиционное законодательство, разработают стратегию привлечения ПИИ до 2025 года.

Планируется также сформировать инфраструктурный план развития Беларуси до 2025 года.

Предусматривается закрепить дополнительные гарантии защиты прав инвесторов, создать особый правовой режим по заключению и реализации специальных инвестдоговоров, запретить пересмотр приватизационных сделок (по истечении 3 лет).

На местах

Будет предоставлено больше самостоятельности руководителям организаций и местным властям.

До 1 августа в каждом регионе сформируют портфель инвестпроектов на 2021-2025 годы.

Поддержка безработных