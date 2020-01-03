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Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может

04.01.2020 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Президент поблагодарил Рене Фазеля за приезд на Рождественский международный турнир любителей хоккея и отметил, что эти соревнования и впредь будут поддерживать в нашей стране. Ведь их главная цель – продлить жизнь спортсменам и продвигать здоровый образ жизни. 

Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Рождественского турнира, то в Международной федерации хоккея прекрасно знают, что это за турнир. Это 16-й по счету турнир, мы и дальше будем поддерживать этот турнир. Возможно, увеличивать число команд. Желающих приехать – огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше. Вы вчера видели, что для спортсменов – это просто праздник, когда они встречаются на льду спустя десятки лет после того, как ушли из профессионального спорта.

Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может

Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю. 

Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире

Спасибо за поддержку нашего хоккея, за те семинары, которые вы проводите с нашими тренерами. Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, вы прекрасно понимаете, удовлетворения вызывать не может.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Рене Фазель
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой...
 
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