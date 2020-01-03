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Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поблагодарил Рене Фазеля за приезд на Рождественский международный турнир любителей хоккея и отметил, что эти соревнования и впредь будут поддерживать в нашей стране. Ведь их главная цель – продлить жизнь спортсменам и продвигать здоровый образ жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю.
Спасибо за поддержку нашего хоккея, за те семинары, которые вы проводите с нашими тренерами. Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, вы прекрасно понимаете, удовлетворения вызывать не может.
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Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой...
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