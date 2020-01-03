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В Гродно супруги и их сын найдены мёртвыми в квартире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно в квартире обнаружены мертвыми три человека.
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На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия.
В квартире обнаружили тела трех человек – 65-летних супругов и их 39-летнего сына. Следы проникновения обнаружены не были.
Были изъяты медпрепараты, бутылки из-под спиртного, по которым планируется проведение различных исследований, назначено производство судебно-медицинских экспертиз.
Жильцы дома рассказали, что видели жильцов в последний раз в середине декабря прошлого года. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Гродно в квартире обнаружены мертвыми три человека. По информации Следственного комитета, третьего января вечером жительница одного из...
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